López Obrador anuncia marcha por los cuatro años de su gobierno; así reaccionaron en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.— Este miércoles, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que encabezará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el próximo 27 de noviembre con motivo de su cuarto año de gobierno.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que habrá una marcha y posteriormente el informe de Gobierno.

¿Van a ir? Cuestionó a los reporteros que se encontraban en su conferencia. “Muchos quieren venir, de todo el país, a participar, este es un movimiento de millones".

López Obrador reitera que además de la marcha que encabezará el 27 de noviembre en Ciudad de México, también dará un informe el 1 de diciembre en el Zócalo, por sus cuatro años de gobierno.

#ConferenciaPresidente. Anuncia @lopezobrador_ que habrá una marcha del Ángel al Zocalo el domingo 27 de noviembre, encabezada por él. pic.twitter.com/ZUZPPb8VpM — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 16, 2022

Reacciones en redes sobre la marcha de AMLO

Luego de anunciar que con motivo de su cuarto año de gobierno realizaría una marcha que él mismo encabezaría, diversas reacciones se han dado en redes sociales. A continuación presentamos algunas de ellas:

Tenemos un presidente que en lugar de extenderle la mano a los cientos de miles de ciudadanos que marcharon en todo el país defendiendo la democracia, les muestra el puño. — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) November 16, 2022

Jajajajajaja en un arrebato de rabia por lo que la ciudadanía informada salió a defender el domingo en la #MarchaPorLaDemocracia, el limitado @lopezobrador_ ya salió a decir que también hará una marcha.

El gobierno marchará para defender al gobierno. pic.twitter.com/t7SUNCsFSP — Carlos Torres ? (@CarlosTorresF_) November 16, 2022

Hoy quedo más claro que nunca.

Tenemos un presidente que no quiere la unidad nacional, es un presidente que quiere la división nacional.



Que marche, desde todo su poder, que marche con sus 22 gobernadores, con sus televisoras, con sus empresarios y sindicatos, y marchará solo. — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) November 16, 2022

En su venganza y su infinita ira, @lopezobrador_ anuncia una marcha progobiernista para medir fuerzas con la marcha ciudadana del pasado domingo.



Supongo que se sumará a marcha que tiene planeada @OficialFrenaaa para ese mismo día.



Bien pensado, la unión hace la fuerza. pic.twitter.com/1Gq9DvUHiR — Jorge Triana (@JTrianaT) November 16, 2022

#ConferenciaPresidente. Destaca @lopezobrador_ que muchos ciudadanos de varias partes del país le pidieron que fuera un domingo para expresarse. Por eso la #marcha y el informe del cuarto año será el domingo 27 de noviembre pic.twitter.com/aTSA4aL9T4 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 16, 2022

El domingo 27 habrá marcha del Ángel al Zócalo. La encabezará @lopezobrador_.



Será gigante.



Vamos a llenar el zócalo. Vamos a colmar las calles. Vamos a decir: aquí estamos. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) November 16, 2022

Qué tan débil y berrinchudo es el presidente que, desde el poder, convoca a una marcha para sanar su ego herido, porque le cancelamos su reforma constitucional antidemocrática uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB??? — Max Kaiser (@MaxKaiser75) November 16, 2022

Y llegó el día en el que cientos de miles de mexicanos marchamos para defender la democracia, y provocamos que el presidente en turno marche para que lo dejen destruir la democracia



Histórico, insólito ….y absolutamente absurdo — Max Kaiser (@MaxKaiser75) November 16, 2022

Contra una marcha de clasistas haciendo striptis, con cargo a su bolsillo, una marcha del Estado todopoderoso con cargo al erario

Como en los gloriosos tiempos del echeverrismo. pic.twitter.com/f5AH9NXlFg — Magú (@MaguMonero) November 16, 2022

El presidente ya anunció que va a marchar el 27 de noviembre… para conmemorar el primer aniversario del @FCN_mx uD83DuDE0E pic.twitter.com/J834QcSITi — Amado Avendaño ??uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Amadoelquelolea) November 16, 2022

Ponen cuotas para la “marcha del 27 de Noviembre” a @Claudiashein y a los delegados de @PartidoMorenaMx en la CDMX . 25 mil personas por delegado y 10 mil a los “superdelegados” del Edomex, Puebla, Hidalgo, Morelos . Estará bueno el acarreo . — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) November 16, 2022

Qué gran noticia que el Licenciado convoque a una contramarcha sin alma ni causa para confirmar que la del INE lo descolocó. Incluso es bueno que la llene de su base dura y crea que aún tiene al voto independiente. — Pablo Majluf (@pablo_majluf) November 16, 2022

¡Volver a su origen!



Las marchas desde el poder… pic.twitter.com/pxq2y3gZsU — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) November 16, 2022

No disimula Claudia Sheinbaum

El domingo 27 de noviembre vamos tod@s a celebrar cuatro años de Transformación en el país, 9:00 am del Ángel de la Independencia al Zócalo. Es un honor estar con Obrador. pic.twitter.com/LVCmB81yPC — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 16, 2022

Ya están tratando de disfrazar la furibunda reacción oficial a la marcha del domingo pasado:

El presidente @lopezobrador_ hizo un llamado a los ciudadanos a asistir al Informe de Gobierno por los 4 años del inicio de su administración. El mismo iniciará con una marcha ciudadana el domingo 27 de noviembre del Ángel de la Independencia a las 9:00 am y culminará en Zócalo. pic.twitter.com/SBN9LIf2bw — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 16, 2022

La #MarchaPorLaDemocracia le hirió tanto el ego, que ahora también hará su informe con marcha previa uD83EuDD86… muy orgánico todo el 27 de noviembre a las 9am. Habrá atole y tamales de chipilín para los que lleguen hincados uD83EuDD86 pic.twitter.com/TAIVyRlhX4 — Avi uD83EuDD86 (@avieu) November 16, 2022

“Plan B” de reforma electoral garantizará democracia en México, dice AMLO

Durante su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, el presidente López Obrador también aseguró que si es rechazada su reforma en materia electoral seguirá luchando y afirmó que su “Plan B” garantizará la democracia en México y que nunca más se imponga por medio de fraude a un gobernante.

“Ayer hablé de la posibilidad de que si se rechaza la reforma constitucional en materia democrática, porque es muy necesaria vamos a seguir luchando. ¿Por qué es muy importante? Bueno porque tenemos que garantizar que haya democracia en México, y que nunca más se imponga mediante un fraude a un gobernante“, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que si no hubiera ocurrido el “fraude” de 2006 no se hubiera declarado la guerra contra las drogas y con esto la violencia, masacres, torturas, desaparecidos y violaciones a los derechos humanos, así como la asociación entre delincuencia organizada y autoridades.

“Imagínense que no se hubiese dado el fraude de 2006 no se hubiese declarado la guerra, no se hubiese desatado la violencia como sucedió los asesinatos, las masacres, las torturas, los desaparecidos, las violaciones de derechos humanos, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, el que se llegará al extremo de que el hombre fuerte del presidente era proyectos de una banda de narcotraficantes, ni imaginar que se iba a repetir pero de manera ampliada, lo de la novela de `Los Bandidos del Río Frio, de Manuel Payno“, agregó.