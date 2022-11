Claudia Sheinbaum se casa y la nombran ''Peña Nieto 2.0''

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum se casa a sus 60 años de edad, según anunció la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México en el programa de Martha Debayle para WRadio y las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales.

Una de las observaciones más mencionadas por los internautas es la similitud de circunstancias con la llamada ‘boda de telenovela’ entre el expresidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera.

En redes sociales se comenta como Claudia Sheinbaum, una de las presidenciables de Morena para 2024, estaría implementando una estrategia similar a Enrique Peña Nieto al usar su boda como una manera de ganar simpatía y votos en las próximas elecciones de 2024.

Claudia Sheinbaum se casa y la comparan con Peña Nieto

“’Te pareces tanto a mí’ / Peña Nieto y la Gaviota”, escribió en redes sociales la columnista Denise Dresser pero no fue la única en mencionar el parecido entre las futuras nupcias de la supuesta corcholata favorita de Andrés Manuel López Obrador con su predecesor en la presidencia.

“Te pareces tanto a mi”/Peña Nieto y la Gaviota ???? https://t.co/gkEJY4byJ7 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) November 23, 2022

“La estrategia de Claudia Sheinbaum para parecerse más a EPN: Anunciar su boda con la anti-AMLO, Martha Debayle Y pensar que los cludios dicen que es la "pura"”, escribió un internauta.

La estrategia de Claudia Sheinbaum para parecerse más a EPN:



Anunciar su boda con la anti-AMLO, Martha Debayle



Y pensar que los cludios dicen que es la "pura".pic.twitter.com/4vq1LgZDgz — Nicolás Kovalchuk ? (@NicoKovalchuk) November 23, 2022

"Del Manual para ser Presidente de México, de Enrique Peña Nieto", fue otro comentario de internautas.

Del Manual para ser Presidente de México, de Enrique Peña Nieto pic.twitter.com/I9GdMZD5SE — Juan Carlos Zúñiga (@juanczuniga) November 23, 2022

Hasta el momento pocos militantes de la llamada 4T han respondido al anuncio, pero las reacciones a la boda de Claudia Sheinbaum en redes sociales de los ciudadanos ya han hecho de la noticia una tendencia.

“No pus si…ni modo que para sus planes no esté casada, bien conservadora. ¿O no? ¿Qué diría la sociedad si no más estuviera emparejada? Reacción súper fifi”, escribió un usuario en relación a las aspiraciones presidenciales de la morenista.

“Órale no sabía que Jesus María Tarriba, era igual a ‘La Gaviota’ de que se conocieron hace poco y zaz boda. 1 año antes de las elecciones. A no que faltan 2. Nombre no sean basicxs, para nada es lo mismo Jesus María no es galán de novela ni es mediático”.

“Claudia Sheinbaum, en un ejercicio digno del Peñato, se casa con Jesús María Tarriba para formar la pareja presidencial. La política en México es nauseabunda”, fue otro comentario en redes sociales.

Claudia Sheinbaum acaba de anunciar que se casa… ¿dónde he visto esto antes? ¿EPN? ¿No verdad? ?? — Hugo Lacavex (@HugoLacavex) November 23, 2022

Enterándome de que @Claudiashein se va a volver a casar. Así como lo hizo @EPN, su cuento de hadas para llegar a la gente. — Paola ? (@VPMLII) November 23, 2022

Más reacciones a la boda de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum anuncia que se va a casar. Hizo el anuncio en el programa de la whitexican anti-AMLO Martha Debayle.



¿Qué clase de precampaña peñanietesca estamos viendo? pic.twitter.com/2sIKw8t1nw — Polemista 4T ???????????? (@Polemista4T) November 23, 2022

Claudia Sheinbaum ha tenido más bodas que logros como jefa de gobierno.

Hasta un nietø le dio al prêsîdêntê, por eso es la consen. — El Abraham chilletas. (@ecuernavaco2) November 23, 2022

Yo tampoco soy bonita pero si @Claudiashein se puede volver a casar, quizás yo también un día ?? #ClaudiaSheinbaum — Claire de Sagey (@clairedesagey) November 24, 2022

Claudia Sheinbaum pareciera que está siguiendo la misma historia que EPN: Su boda, sus entrevistas "sin una finalidad", su imposición en Morena y sobre todo su desesperación por convertirse en Presidenta

¿Por qué se adelanta tanto a su campaña?pic.twitter.com/WHgfavpkgn — Cam Bermudez #ProAMLO Ayala (@beautyBermudez) November 24, 2022

Se nos casa mi #ClaudiaSheinbaum yo inmediatamente recitando un capítulo de #malcominthemiddle … pic.twitter.com/WLY78dpiv5 — La Compa (@crimson_taymy) November 23, 2022

Los medios pro 4T a Claudia Sheinbaum cuando vieron que le dio la exclusiva de su matrimonio a Martha Debayle: pic.twitter.com/rvYTDK0bBn — Simpsonito (@SoySimpsonito) November 23, 2022

Parece que la señora tiene dinero pic.twitter.com/QcEdX1wEjx— Antonio Garci Nieto (@Garcimonero) November 23, 2022

Así fue la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera

La llamada ‘boda de telenovela’ de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera es uno de los matrimonios más recordados del medio político y artístico.

La pareja contrajo matrimonio en 2010 cuando Enrique Peña Nieto fungía como gobernador del Estado de México y Angélica Rivera conocida como ‘la gaviota’ gozaba de gran popularidad por sus telenovelas a nivel nacional.

La boda realizada apenas dos años antes de las elecciones presidenciales, y con EPN como una de las corcholatas favoritas del PRI, fue señalada como una estrategia mediática para fortalecer la posible candidatura del priista.

La unión duraría nueve años pero los rumores del supuesto acuerdo entre Televisa y el PRI revivieron cuando la pareja anunció su separación apenas unos meses después de que Peña Nieto dejará la presidencia de México.

¿Con quién se casa Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum se casa con Jesús María Tarriba Unger, su excompañero en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con quien mantuvo una relación amorosa de un año en ese entonces.

Después de más de 30 años de separación Claudia Sheinbaum se reencontró con Jesús María Tarriba Unger a través de redes sociales y entablaron una relación sentimental hace seis años.

En 1987 la jefa del gobierno capitalino se casó con Carlos Ímaiz, de quien se separó en 2016.