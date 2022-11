AMLO, tundido en redes por visita de Gabriel Boric: ¿por qué es tendencia #AMLOBurlaMundial?

Tras la visita de Gabriel Boric en México se volvió tendencia el hashtag #AMLOBurlaMundial en Twitter debido a un vídeo que circula en redes sociales de las expresiones y lenguaje corporal del presidente de Chile durante su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, no fue la única ola de señalamientos que se dirigieron al mandatario debido a que otras tendencias como #MarchadelosAcarreados también surgieron en redes sociales a un par de días de la marcha de AMLO del 27 de noviembre y en respuesta a algunos comentarios irónicos del mandatario ante las críticas por su convocatoria.

Durante la declaración conjunta de Gabriel Boric y AMLO un momento resaltó en redes sociales debido a la reacción del chileno a una larga respuesta del mandatario mexicano a la prensa.

López Obrador fue cuestionado sobre la suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual fue pospuesta porque el presidente Pedro Castillo de Perú no podría asistir a México, sin embargo el morenista se tomó alrededor de ocho minutos para dar su respuesta.

La larga y lenta respuesta del mandatario mexicano, que por años varios internautas han criticado como el sello emblemático de las mañaneras, parecerían haber cansado al presidente de Chile cuya respuesta fue calificada como una 'burla' a AMLO en redes sociales.

“Ya entendí porque las conferencias en México duran tanto tiempo, entre la energía del presidente y las preguntas que dan para redactar una tesis de respuesta, es difícil ir al grano”.

Posteriormente Boric procedió a dar una respuesta más clara, concisa y corta al cuestionamiento y dio pasó a una serie de críticas en redes sociales al jefe del Ejecutivo a través de la tendencia #AMLOBurlaMundial y similares.

¿Por qué no me extraña que @lopezobrador_ sea señalado por vínculos con el Chapo? Recordemos que ordenó liberar a Ovidio y saluda a la mamá del Chapo con mucha naturalidad. Este es un narcogobierno. - Palabra del Rey #AMLOBurlaMundial pic.twitter.com/6uZZlVjSw4 — Don_Perignon (@danken3031) November 25, 2022

Incluso resurgió en redes sociales un vídeo de periodistas de Argentina criticando la administración de López Obrador.

Previo a las burlas y críticas al presidente López Obrador otro momento de la visita de Gabriel Boric en México, la primera de su mandato, llamó la atención de los internautas.

Cuando López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller recibieron a Gabriel Boric y su esposa Irina Karamanos a las afueras de Palacio Nacional varios ciudadanos entonaron cantos de “¡Mentira, mentira, la misma porquería!” en contra del mandatario mexicano.

El suceso recordó a varios internautas la inauguración del estadio "Alfredo Harp Helú" de los Diablos Rojos del México en marzo de 2019, durante la cual el presidente debía realizar un discurso pero fue recibido por rechiflas y gritos de "Fuera, fuera".

A mi no me dió tristeza.... de hecho yo estuve en esa inauguración del nuevo estadio de los diablos... y colaboré en la abucheada y mentadas a este tipejo hablador. No da respeto, no se merece respeto. #amlocorrupto — Operaz (@TonyBaseball399) November 25, 2022