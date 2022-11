AMLO aprueba pago por cuentas verificadas en Twitter bajo esta condición

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró de acuerdo con el cobro de cuentas verificadas de Twitter anunciado por Elon Musk, nuevo dueño de la plataforma social, pero afirmó que primero debe demostrar la ética del medio.

“Estamos esperando que si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada. Solo [he visto] que quieren cobrar, nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable, con ética”, aseguró el mandatario.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO aseguró que en ocasiones Twitter ha sido un nido de ‘fake news’ en el que prolifera la desinformación y discriminación además afirmó que la plataforma está bajo el control de “quienes manejan granjas de bots”.

“Quienes pagan les inflan sus cuentas. También muy deshonesto, sin ética y es un instrumento de comunicación fundamental […] pero ya estaba bajo control del conservadurismo y del poder económico, de mafias”, dijo el mandatario en cuya cuenta verificada del Gobierno de México afirmó "confiar" en que Elon Musk logrará "liberar" a Twitter.

La petición de AMLO a Twitter

AMLO pidió a Elon Musk una “tregua de un año” antes de comenzar el cobro por cuentas verificadas en Twitter, tiempo en el cual debe “demostrar que lo que se ofrece es de calidad”.

“Que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia -que es una regla de oro de la democracia-, objetividad, profesionalismo, se va a hablar con la verdad y lo que es cierto, garantizando el derecho de todos de manifestarse”.

“Es como los gobiernos y él lo debe saber. Un gobierno que tiene dificultad porque no le alcanza el presupuesto y necesita aumentar los impuestos, lo más aconsejable es que primero demuestre que va a haber honradez, austeridad” comenzó su comparación AMLO.

“Sí con lo que ahorró, por no permitir la corrupción, por no permitir los lujos en el gobierno, no le alcanza [...] se le habla a los ciudadanos: “Hemos hecho todos estos esfuerzo y necesitamos que nos ayuden un poco más. Pero, sin combatir la corrupción y con los lujos del gobierno, con gastos onerosos, excesivos, y pedir aumento de impuestos, eso es un insulto”, finalizó.

Las declaraciones de AMLO sobre el cobro de cuentas verificadas se dan el mismo día que se reportó el despido de todo el equipo de Twitter México tras los anuncios de recortes de personal masivos por órdenes de Elon Musk tras la compra de Twitter.

¿Cuánto cuesta una cuenta verificada de Twitter?

A partir del próximo 7 de noviembre el tener una cuenta verificada de Twitter tendrá un costo de ocho dólares o 156.03 pesos al mes.

Se espera que Elon Musk tenga una ganancia de al menos 3,360,000 dólares mensuales si sus 420 mil usuarios con cuentas verificadas actualmente contratan el servicio.

