Elon Musk habría despedido a todo el equipo de Twitter México

CIUDAD DE MÉXICO.- Elon Musk habría despedido a todo el equipo de trabajadores de Twitter México así como el 50% de los empleados de la empresa en todo el mundo.

El recorte masivo de personal en Twitter comenzó a registrarse desde la mañana de este viernes 4 de noviembre cuando los empleados de la empresa comprada por el magante comenzaron a despedirse en sus cuentas personales.

“Estimados clientes/marcas, lo siento si mi equipo y yo ya no podremos ejecutar ideas en Twitter o despedirnos correctamente”, escribió Lucia Mendoza, quien se identifica como Jefa de Twitter Next México.

“Si están buscando contratar gente talentosa que hoy dejamos TwitterMexico, aquí mis recomendaciones por haber trabajado junto a ellas y formar un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología”, escribió en un hilo con los usuarios de los ahora extrabajadores de Twitter.

Thank you PP! It’s been an honor ??#LoveWhouYouWorkedWith https://t.co/9odTT8kD6D