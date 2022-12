AMLO asistirá a homenaje a Miguel Barbosa ¿De qué murió el gobernador de Puebla?

PUEBLA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente en los homenajes a Miguel Barbosa Huerta, fallecido gobernador de Puebla.

Así lo anunció la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez, en un mensaje oficial del gobierno del Estado transmitido en vivo por redes sociales.

“Nuestra mayor consternación por la sensible pérdida de un mexicano comprometido con la gente, con su estado y con su país”, expresó la funcionaria de Puebla.

El gobierno del estado de Puebla dio a conocer una serie de homenajes de cuerpo presente al gobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta el día de mañana miércoles 14 de diciembre.

El primer homenaje se realizará en el Congreso del Estado a las nueve de la mañana, el segundo a las 9:45 de la mañana en el Palacio de Justicia y el último a las 11:30 en Casa Aguayo, donde se espera la asistencia del presidente López Obrador.

Con la asistencia del Ejecutivo Federal @lopezobrador_, este 14 de diciembre se rendirá un Homenaje de Cuerpo Presente en el @CongresoPue a las 9:00 am; a las 9:45 am un Homenaje en Palacio de Justicia y a las 11:30 am en Casa Aguayo.