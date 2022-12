López Obrador considera que el nombramiento de  Dina Boluarte es una imposición

CIUDAD DE MÉXICO.— Este miércoles, durante su acostumbrada rueda de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió de nuevo a la situación política que vive Perú, particularmente, sobre la destitución del expresidente Perdo Castillo y el nombramiento de la actual presidenta peruana Diana Boluarte.

El presidente López Obrador aseguró que en el caso del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra actualmente detenido, no hay ninguna prueba de que haya cometido algún delito y, por otra parte, consideró que el nombramiento por parte del Congreso de ese país de Dina Ercilia Boluarte Zegarra como nueva presidenta es una imposición.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que tampoco existe ningún dictamen que demuestre que Pedro Castillo tiene incapacidad moral, como se justificó para deponerlo.

Aseguró que la gente se inconformó de haber quitado a Pedro Castillo como presidente porque no se respetó la voluntad popular".

"En el caso de Perú, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente que está detenido no hay pruebas de que haya cometido un delito, no existe ningún dictamen que demuestre (que Pedro Castillo) que tiene incapacidad moral. Entonces se lleva a cabo una imposición, la gente se inconforma porque no se respeta la voluntad popular“, dijo el mandatario.