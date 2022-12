EL presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dicho casi 100 mil mentiras durante las mil conferencias mañaneras que ha realizado hasta hoy, según un informe de la consultora Spin.

Las conferencias matutinas de AMLO llegaron este jueves a su emisión número mil y según el análisis de Spin, el mandatario federal ha pronunciado un promedio de 94 afirmaciones falsas en cada una de ellas. Así, las mañaneras constituyen el eje central de la propaganda de la 4T. Estas cifras fueron difundidas por Reforma.

AMLO ha dicho casi 100 mil mentiras en mil mañaneras: consultora Spin

Es claro que el objetivo de las mañaneras ha sido marcar, desde muy temprana hora cada día, la agenda nacional, pues en muchas ocasiones sus dichos terminan en las primeras planas del día siguiente en los principales diarios del país, aunque sean mentiras.

Noticias Relacionadas Jorge Castañeda: Las mentiras de AMLO

No hay que escarbar tanto, justo en la conferencia de esta mañana, AMLO afirmó que durante la pandemia por Covid, a ningún enfermo le hizo falta cama, cuando no sólo a varias personas les tocó leer denuncias, o el dolor de vivir muy de cerca con conocidos o familiares fallecimientos por las carencias en el sistema de salud, tanto de espacios físicos como camas, oxígeno, personal e isumos.

En la sección de AMLO y su México de fantasía:



"Logramos que todos los pacientes de covid fueran atendidos en una cama, no se nos murió nadie fuera de los hospitales"



Y aunque le dijeron que eso SÍ sucedió, como siempre: él tiene otros datos uD83DuDE45??? pic.twitter.com/Z33EA8ZG3V — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 22, 2022

El único presidente que puede competir en mentiras dichas con AMLO en un conteo similar es Donald Trump, quien en su Presidencia de cuatro años en Estados Unidos dijo 30 mil 573 mentiras, según un reporte dado a conocer en su momento,

Las últimas polémicas de AMLO

Una de las últimas polémicas de AMLO y han dado seguimiento en la conferencia mañanera, es la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, luego de un fallido golpe de Estado.

En esta reciente polémica internacional, AMLO sostuvo que la relación de México con el gobierno de Perú está en pausa tras la destitución de Pedro Castillo, el mandatario dijo que la doctrina de la política exterior mexicana es que no existe el “reconocimiento” a ningún gobierno extranjero.

Además, insistió en que él aún considera a Pedro Castillo como el presidente de Perú, pero evadió responder de forma directa si reconoce a la nueva mandataria, Dina Boluarte, nombrada la semana pasada por el Congreso.

AMLO rechazó las acusaciones de "injerencismo" del actual gobierno de Perú, pero pidió reconocer la presidencia de Pedro Castillo.

AMLO y su ambigüedad con Ciro Gómez Leyva

Luego de que se diera a conocer el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, inicialmente AMLO envió un mensaje de solidaridad al comunicador: “no estás solo”. Sin embargo, en la siguiente mañanera volvió a atacarlo, como ya lo venía haciendo y lo incluyó en una lista de periodistas cercanos al "conservadurismo".

En esa ocasión, Ciro Gómez Leyva le respondió que un día AMLO lo apoya y al otro “le escupe en la cara”.

López Obrador suma ya cuatro mañaneras seguidas especulando sobre el atentado contra Ciro Gómez Leyva.

En la más reciente, apuntó que ha pedido una investigación a fondo para esclarecer el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, “porque nosotros no nos vamos a manchar” y aseguró: “yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie”. Lo cierto es que, la lógica indica que, nadie que piense hacer algo así va a decirlo de manera pública, menos si es un servidor público.

Descartó que la FGR atraiga este caso ya que la Fiscalía de la Ciudad de México realiza una investigación “con apego a la verdad, sin impunidad para nadie y a todos nos convienen saber esta situación y nosotros vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos, periodistas, opositores”.