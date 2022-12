Diputados de Morena bajarán espectaculares de Claudia Sheinbaum en todo México

CIUDAD DE MÉXICO.- Las y los diputados de Morena que contrataron la contratación de espectaculares en favor de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en varias partes del país anunciaron que estos serán retirados.

La diputada por Morena Aleida Alavez Ruiz anunció la medida a través de sus redes sociales, donde también defendió que los espectaculares no violan la Ley tras las críticas ciudadanas por presunta campaña anticipada de las elecciones presidenciales de 2024.

“Estamos convencidos y tenemos el sustento técnico de que los anuncios están en el marco de nuestros derechos ciudadanos y no violan ninguna Ley”, indicó en su publicación en Twitter.

“Sin embargo, en aras de proteger el proceso de transformación y no dar ningún pretexto a nuestros adversarios y al INE, hemos decidido bajar los espectaculares”, agregó.

Hasta el momento otros diputados de Morena que se adjudicaron los anuncios como Miguel Torruco Garza, Mauricio Cantú, Alejandro Robles o Patricia Armendáriz no se han pronunciado por la decisión de retirarlos.

Desde el pasado 27 de diciembre los espectaculares de Claudia Sheinbaum Pardo aparecieron en varias ciudades del país, y aunque la capitalina se deslindó de ellos los legisladores de Morena aceptaron ser responsables de la publicidad.

En redes sociales internautas y políticos de oposición criticaron la publicidad al denunciar acciones de campaña anticipada en favor de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Ni Coca-Cola ni Sabritas tienen tantos espectaculares como Peña Nieto, dijo AMLO el 21 de abril de 2012. En 2022,Ni Coca-Cola ni Sabritas tienen tantos espectaculares como @Claudiashein . Nada más que AMLO ya no dice nada. — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) December 29, 2022

Me tiene bloqueado pero pues sigue confesando que cometió un delito electoral y además ahora si @Claudiashein no puede negar que no sabía sobre la campaña electoral anticipada. pic.twitter.com/CJXvYzbKGH — Carlos Torres ? (@CarlosTorresF_) December 29, 2022