Geraldine Ponce anuncia su embarazo, pero omite quién es el padre

TEPIC.- Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic (Nayarit), anunció la noche del miércoles en redes sociales que está esperando a su primer hijo, lo que fue celebrado por mucha gente, y puesto en duda por otros debido a que eligió el Día de los Inocentes (28 de diciembre) para compartir la feliz noticia.

La alcaldesa por Morena publicó una imagen frente al árbol de Navidad y con sus manos formando un corazón sobre el vientre abultado, acompañando la postal con un mensaje sobre las complicaciones que enfrentó en 2022.

"Este año pasé por los momentos más difíciles en mi vida en diferentes aspectos: tuve un accidente aéreo que de milagro me permitió contarlo, murió uno de mis perritos, tuve COVID que me dejó secuelas por varias semanas, he sido blanco de ataques desmedidos sin sustento por políticos de otros partidos, incluso del mío…", se lee en su mensaje.

Tras sobresaltar los logros que como alcaldesa presume se alcanzaron en el 2022, la joven política -ligada en varias ocasiones como cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador- señala que "mi 2022 se llenó de luz, y, desde entonces, no hay un día en que no esté feliz".

"Te espero con todo mi amor, mi bebé; estamos listos para abrazarte, cuidarte y guiarte de la mejor manera posible. Gracias, mi Dios, por cumplirme mi mayor deseo".

Entre las personas que han expresado su alegría por la noticia figura la exreina de belleza, Lupita Jones.

El de Geraldine Ponce, ¿embarazo real o broma de Santos Inocentes?

Aunque muchos consideraron que se trató de una broma por el Día de los Santos Inocentes, cabe destacar que la alcaldesa al parecer fue cuidadosa en los ángulos que compartía de sus fotografías en redes sociales, aunque en algunos vídeos es notorio su vientre abultado, que ya levantaba sospechas de la feliz espera.

No obstante, la también Ingeniera en Gestión Empresaria no reveló quién es el padre de su hijo, por lo que nuevamente surgieron los rumores y señalamientos de quiénes se cuestionan si habrá algún otro tipo de cercanía con el presidente López Obrador.