AMLO anuncia: el Tren Maya usará “diésel no contaminante”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio “una buena noticia” e informó que el Tren Maya, de Palenque a Chetumal, funcionará con “diésel especial no contaminante”.

En su conferencia mañanera de ayer jueves en Palacio Nacional, López Obrador mostró la ruta del Tren Maya y refirió que este hidrocarburo será producido en la Refinería de Dos Bocas, que dijo, estará lista a mediados de 2023.

“De Palenque hasta Chetumal, el Tren va a funcionar con un diésel especial no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia porque es un diésel que se va a importar de la Refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el Tren. De bajo contenido en azufre, no contaminante; ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo; la Península y todo lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco”, describió López Obrador.

Agregó que el Tren Maya, “de Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico”.

A través de redes sociales, usuarios preguntaron al presidente López Obrador cuál es el “diésel especial no contaminante” que anunció en la mañanera.

El expresidente Felipe Calderón expresó: “Ver para creer”.

“De los creadores de ‘para el Tren Maya no vamos a talar un solo árbol’ ahora nos llega el cuento del ‘Diesel no contaminante’”, expresó el caricaturista Antonio Garci Nieto.

“Somos unos GENIOS! Ahora porque no damos ese ‘diésel especial no contaminante’ al mundo? seria el fin del calentamiento global…”, expresó la usuaria @GeNeCZ89.

“Mentira, ese diésel especial NO contaminante solo se produce en Wakanda”, escribió @szambranof.

Acelerarán trabajos

Diego Prieto Hernández, director general del INAH, informó ayer que en el Tramo 5 del Tren Maya se acelerarán los trabajos de excavación arqueológica para terminar a tiempo el proyecto ferroviario.

“Ya estamos trabajando prácticamente en los siete tramos del Tren Maya. En los tres primeros ya hemos concluido el trabajo de campo, ya solo nos queda el trabajo de laboratorio y gabinete el 100% de excavación del material arqueológico. Se concluyó en el tramo 1, tramo 2, y tramo 3; en el tramo 4 tenemos muy avanzadas la tarea de excavación de materiales arqueológicos de manera tal que solo nos queda alrededor del 18% de la excavación que tenemos programada realizar en este tramo. Esperamos esto concluya a más tardar en lo que resta de este año 2022”.

“En el tramo 5 estamos iniciado las tareas de excavación que por supuesto tendrá que avanzar con mucha celeridad para que pueda desarrollarse conveniente y a tiempo la obra del Tren Maya”, dijo.

El titular del INAH afirmó que en el tramo 6 está muy avanzada la fase prospectiva, por lo que pronto se estarán iniciado las tareas de excavación, lo mismo que el tramo 7, el cual destacó que es tramo que tiene la mayor longitud del Tren Maya.