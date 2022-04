Aquí estaría ubicado y éste sería el nombre del nuevo aeropuerto en Tulum

CIUDAD DE MÉXICO.-La mañana de este jueves, durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tocó de nuevo el tema del futuro aeropuerto de Tulum, y propueso al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), presente en la reunión con los representantes de los medios, qué nombre podría llevar la terminal aérea.

¿Qué nombre propuso el Presidente?

"No es una orden, es una propuesta, me gustaría mucho, aprovechando que está aquí el general (Luis Cresencio Sandoval González), de que el nuevo aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados de esa época. Porque todo ese pensamiento conservador es el que alimenta a nuestros opositories, a los que no quieren la transformación", dijo el mandatario .

Y agregó, "Ya hay aeropuerto Felipe Ángeles y va a haber aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, además el aeropuerto de Tulum Felipe Carrillo Puerto, pues queda en el municipio de Felipe Carrillo Puerto".

Será igual al AIFA

Durante la conferencia mañanera de ayer miércoles, el presidente López Obrador dijo que el Aeropuerto de Tulum, Quintana Roo, será igual al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” del #EjércitoMexicano inició su movimiento del Campo Mil. No. 37-D (Sta. Lucía, #EdoMéx.) con destino a la plaza de #Tulum, #QuintanaRoo, a fin de integrarse al equipo de trabajo que participará en la “Construcción del Tren Maya”. pic.twitter.com/0sqUCoJ28a — AIFA_mx (@mx_aifa) March 31, 2022

El mandatario explicó que ayer salieron 80 ingenieros militares para la zona donde también se encargarán de la construcción de los tramos seis y siete del Tren Maya.

¿Dónde estará ubicado?

“Va a ser un Aeropuerto Internacional de calidad, igual que el Aeropuerto Felipe Ángeles", dijo el jefe del Ejecutivo federal, y puntualizó que el terreno donde se construirá el aeropuerto pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto y no al de Tulum pero, las tierras ejidales que se utilizarán están muy cerca de Tulum.

Y agregó, "Ahí los ejidatarios dieron todas las facilidades, se han portado muy bien como toda la gente del sureste y los pueblos por donde va a pasar el Tren Maya“.

Saturación en el aeropuerto de Cancún

El mandatario federal, aseguró que el Aeropuerto de Cancún ya está saturado, “tiene 500, 600 operaciones diarias por lo que se requiere el aeropuerto de Tulum para seguir creciendo y que sigan llegando los turistas".

También explicó que se dirigen a la zona ”“80 ingenieros militares más, se van a poner 10 campamentos de Escárcega a Tulum“.

Movilización militar

Desde el pasado sábado, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que construyó el AIFA comenzó a ser trasladado a Yucatán.

Fueron 36 vehículos los que transportaron 12 unidades de maquinaria pesada, seis camiones de volteo y nueve oficinas móviles, las que se trasladaron para dar continuidad a las obras del Tren Maya.

López Obrador señaló que el reto de los ingenieros es que construirán los tramos seis y siete del Tren Maya, es alcanzar a las empresas que ya iniciaron, a fin de terminar al mismo tiempo.