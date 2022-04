Debanhi Escobar. Fiscalía de Nuevo León le muestra videos a su papá

El otro día fui a recoger a mi hermano a la uni, sale a las 9:00pm y se tardó mucho y hasta me enojé.

Cuando le pregunté por qué tardó tanto me dijo “estaba esperando a que llegaran los papás de una compañera”



Chale, ya no me volveré a molestar.



No las dejen solas. #Debanhi