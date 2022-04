Caso Debanhi: Samuel García reconoce no saber detalles de la investigación

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, por medio de sus redes sociales, dio a conocer un mensaje en relación con la desaparición y el hallazgo del cuerpo sin vida de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

El jefe del Ejecutivo nuevoleonés comenzó su intervención de 2:20 minutos expresando su aflicción por el trágico hallazgo de la joven de 18 años y también reconoció que hay dudas de la ciudadanía en relación con el mediático y polémico caso.

"Estoy consternado al igual que lo está la ciudadanía y que hay muchas dudas del caso de Debanhi, que lamentablemente todo parece indicar que se trata de ella, obviamente hay que esperar una autopsia y afirmó que él, al igual que los padres de a joven quieren saber qué pasó" , indicó el gobernador.

Exhorto del gobernador a la Fiscalía

Samuel Ruiz exhortó a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León a que redoblen esfuerzos para que este viernes 22 de abril den a conocer de manera pormenorizada todas las evidencias e investigaciones que llevaron al cabo para localizar a Debanhi.

"Exhortó a la Fiscalía para que hoy, a la brevedad nos den a conocer minuto a minuto los vídeo, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación", prosiguió.

El gobernante emanado de Movimiento Ciudadano, destacó que cree que todos tienen derecho a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a la luz, "y porque tenemos derecho a ser informados".

Samuel Ruiz afirma que no conoce la investigación sobre Debanhi

"Imagínense, yo como gobernador del estado no conozco la carpeta de investigación (del caso Debanhi), no he visto un vídeo, y así deben estar muchos... pido con mucho respeto a la Fiscalía que hagan una Fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal...".

E insistió en que la Fiscalía encargada de las averiguaciones sobre la joven que desapareció el sábado 9 a abril pasado informe con prontitud y veracidad todo lo que sabe sobre el polémico caso de Debanhi.

"Que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, en la evidencia, para certeza de la familia, para la tranquilidad y aclaración de la sociedad de qué pasó con este caso y para entender y actuar en consecuencia y tratar de evitar otros casos a futuro".

"Lo que la ley me permita dar a conocer"

En la parte final de la grabación, el gobernador de Nuevo León dijo que en cuanto tenga más información sobre la investigación del caso Debanhi lo hará saber a la sociedad.

"Cuando tenga información que considere relevante o que por ley pueda dar a conocer lo voy a dar en ese momento, así que estoy a sus órdenes , voy a rumbo a Palacio y seguir trabajando en ésto", concluyó Samuel Ruiz.