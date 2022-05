Desplome en la Línea 12 del Metro: A un año la pesadilla continúa para muchos

CIUDAD DE MÉXICO.- Mañana martes 3 de mayo se cumple un año del desplome en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos, una pesadilla para numerosos usuarios y una investigación judicial que aún no termina.

La tragedia enlutó a muchas familias, mientras que otros usuarios de la llamada "línea dorada", las más "joven" del Metro, quedaron con lesiones que hacen que la pesadilla para ellos continúe.

Hoy vincularían a acusados por el derrumbe en el Metro

De acuerdo con "El Universal", Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, informó que hoy habrá audiencia de vinculación de proceso por el caso de la Línea 12.

Afirma que se imputará a 8 personas y dos representantes morales por la probable comisión de homicidio, lesiones y daños culposo, así como el acuerdo con la constructora CICSA para la rehabilitación del tramo elevado.

Sin embargo, a un día de cumplirse un año del derrumbe está pendiente por darse a conocer el dictamen final causa-raíz, a cargo de la empresa noruega DNV, ya que es revisado por las áreas del Gobierno capitalino.

¿Qué pasó con las investigaciones de DNV en el Metro?

DNV comenzó las investigaciones contratada en 20 millones de pesos por el gobierno local y parte de su trabajo es la entrega de tres informes:

El preliminar, enviado el 16 de junio de 2021; el Informe Fase 2 de la Opinión Técnica, presentado el 7 de septiembre de 2021, y queda pendiente el Informe de Resultados del Análisis Causa-Raíz.

En el primer trabajo reveló que hubo una falla estructural asociada en los procesos de soldadura y falta de pernos Nelson.

Mientras, en el segundo informe confirmó que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales.

¿Por qué el gobierno de Ciudad de México rechaza un dictamen?

Entregó en los primeros meses de este 2022 el último análisis al Grupo Técnico del Gobierno de la Ciudad, pero la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) no da su visto bueno debido a que DNV cambió la metodología original que implementó en sus dos primeros informes.

"En el primer y segundo reporte se encontró mucha solidez, en el tercero, la Secretaría de Protección Civil encontró algunas fallas que no corresponden a la metodología original... se está en tiempo para hacer las observaciones", dijo el pasado 4 de marzo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, la empresa noruega tiene como representante legal y asesor de contratos a Héctor Salomón Galindo Alvarado, quien en 2012 interpuso un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Así quedaron los vagones de la Línea 12 del Metro que se desplomaron el 3 de mayo de 2021 en Ciudad de México

Pesadilla para víctimas de la Línea 12 del Metro

Algunos usuarios de la Línea 12 del Metro que estuvieron en el derrumbe resultaron con graves lesiones y aún viven la pesadilla, ante su estado de salud y la falta de apoyos.

En ese caso se encuentran Adriana Galván y Sergio Santiago Pino, como informa en un reportaje "El Sol de México".

Adriana Galván, quien es empleada doméstica y quedó en silla de ruedas por un tiempo, afirma que en las noches a veces no puede dormir por el dolor.

Falta de apoyos a víctima del derrumbe en el Metro

Además, afirma que carece de apoyos, mostrando un mensaje de celular donde le comunican que no le pueden dar un vehículo para trasladarse a uno de sus análisis de laboratorio en el Instituto de Rehabilitación.

"No es la primera vez que me hacen esto, lo he solicitado desde la otra semana".

¿Se están desatendiendo?, se le preguntó.

Así es y no es la primera vez, he tenido que suspender citas por no tener el transporte y yo no tener dinero para pagar mi transporte, no me sale barato, respondió.

Precisó que ella sufrió traumatismo craneoencefálico, esguince cervical y de hombro y contusiones en todo el lado derecho.

Contó que desde entonces a tenido que lidiar con muchas cosas, pues ya no puede trabajar como estaba acostumbrada.

Su vida "es una pesadilla" desde el accidente en la Línea 12

En el caso de Sergio Santiago Pino señala que luego del 3 de mayo de 2021 su vida cambió, "ha sido una pesadilla".

"Soy una persona que desde los 6 años he hecho ejercicio, ahorita esto me detuvo así, de golpe".

"De repente me hago preguntas de ¿qué es lo que podré realizar? O ¿qué es lo que ya no voy a poder hacer?.

Sergio sufrió hematoma testicular, costillas fracturadas, un brazo dislocado y otros problemas, que han requerido de mucha terapia.

Además, señala que desde entonces sufrió por negligencias debido a que no sabe ¿qué es lo que el gobierno ve como ayuda?

Sí recibió ayuda psicológica, pero por teléfono

"Lo más importante para mí, que era lo psicológico, como que lo tomaron muy a la ligera..., eran ayudas por teléfono".

"Aparte perdí el enlace que tuve, porque ya no lo tengo. Hace 2 meses me enteré que él renunció a su cargo y a mí nadie me dijo nada, entonces prácticamente estoy sin enlace", continuó.

Aseguró que todo ha sido muy pesado con el Seguro, pues no le explican nada "o me dicen que ¿por qué no me llevaron primero al Seguro?".

"Entonces, este año fue y sigue siendo bien pesado porque tuve muchas negligencias con los apoyos".

Del día del accidente, ¿qué es lo que recuerdas?, se le preguntó.

"Para mi mala suerte, todo. Yo venía en el último vagón porque andaba en bicicleta. Supuestamente me iba en bicicleta en el Metro porque era más seguro".

"Yo me enteré que a partir de las 10 de la noche dejaban entrar con bici, entraba a trabajar a las 11 y salía a las 9".

Relato de lo que pasó en el vagón del Metro

"Ese día me acuerdo, porque yo le voy al Cruz Azul, era el día de la Santa Cruz, venía la gente platicando de cómo les había ido en sus comidas, voltee al otro lado, no me quite el casco (de ciclista), escuché un trancazo como al minuto de que avanzó despacio".

"Pensé que nos había pegado el otro tren y cuando volteó yo veo la (inaudible) cuando se desprende y caí desde la parte de hasta atrás hasta abajo, aparte de que me pegue en todos lados, la reacción de todos no fue la de saber qué paso, todavía no se iba la luz, la luz se fue hasta que cayó, fue una sensación de silencio nada más".