AMLO: ''Que se vayan al carajo'' los opositores a médicos cubanos

Al encabezar un evento en Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un polémico comentario hacia los opositores a la contratación de médicos cubanos en México: "Que se vayan al carajo".

El mandatario insistió en que contratarán a especialistas de la isla porque no hay suficientes en México porque "los irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos".

Durante la supervisión del Plan de Justicia al Pueblo Mayo, ayer sábado, López Obrador aseguró que primero contratarán a personal médico que no tenga base y más adelante a los de Cuba.

AMLO: México, sin médicos "por los irresponsables corruptos"

‘’Ahora hay una polémica porque vamos a contratar... sabemos que no nos van a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos".

"No tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo. Esto tiene a los conservadores muy enojados, pues saben, que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo’', subrayó.

"Una vez que contratemos a todos los médicos, y que nos harán falta en el medio rural..., vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos".

"Los médicos son de México o son de Cuba o son de Francia o son de Estados Unidos, pero los médicos son para curar a la gente", continuó.

Aseguró que su compromiso con los pueblos indígenas, como el mayo, es que no falten los médicos, los especialistas "y tengamos un buen sistema de salud".

Enfermeras que combatieron al Covid-19 exigen plazas

En el marco del evento un grupo de enfermeras eventuales del IMSS, que combatieron al Covid-19, exigieron al Gobierno Federal sus bases definitivas.

"En la pandemia estuvimos trabajando, contagiamos a nuestra familias y ahora ya no les servimos; no nos quieren dar la base", señalaron.

Aseguraron que los 500 médicos que llegarán de Cuba a Mexico tienen derecho a trabajar, "pero deberían de considerarnos primero a nosotros como mexicanos".

AMLO dice que malinterpretaron sus comentarios sobre la UNAM

Asimismo, el presidente afirmó que algunos de sus planteamientos contra la UNAM su malinterpretaron pues su principal interés es que siga siendo una gran institución.

El jueves pasado dijo que respeta la autonomía de la UNAM, pero parte de la institución "cundió de derechismo y creó una burocracia dorada".

“No es cuestionar a la UNAM, yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado".

"Me interesa mucho que esa institución importantísima, histórica de nuestro país, siga siendo una gran institución”, afirmó.

“Que no se mantengan cotos de poder, el influyentismo y que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas neoliberales".

"Se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción y estoy hablando de las ciencias sociales, se cundió de derechismo, con todo respeto”, enfatizó.

