Comunidad Wixárika exige solución a conflicto agrario

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Integrantes de la Caravana de Dignidad y Consciencia Wixárika llegaron ayer jueves al centro de Ciudad de México tras caminar 900 kilómetros en 32 días para exigir a autoridades federales y estatales una solución al conflicto agrario del municipio Huajimic, de Nayarit.

Decenas de manifestantes partieron el miércoles desde La Marquesa, lugar ubicado en el Estado de México, y caminaron por seis horas hasta llegar al Antimonumento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, donde ofrecieron una conferencia de prensa en la que instaron directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador a recibirlos.

Esta comunidad indígena reclama que se les devuelvan 11 hectáreas que fueron presuntamente invadidas por ganaderos de comunidades colindantes.

“Los indígenas no tenemos por qué mendigar la justicia, como si ganar un juicio no fuera algo que se nos tenga permitido a los que somos originarios de este país, como si las leyes no hubieran sido hechas para nosotros, excepto las que están dirigidas al saqueo, a la privatización y al despojo”, dijo en un comunicado el Congreso Nacional Indígena.

En dicho documento dijeron haber sido testigos de invasiones causadas “por la ambición y por las políticas de los gobiernos” que, dijeron, buscan privilegiar la propiedad privada sobre la propiedad común.

Dichos terrenos son para los Wixaritari (plural de Wixárika que significa territorios sagrados), “donde se manifiestan nuestras deidades y nuestra madre que es la tierra”, aseguraron.

“Nos sumamos a la exigencia de que el gobierno federal haga valer las leyes, las sentencias emitidas por el Tribunal unitario Agrario del Distrito 16 y señale con precisión los pasos a seguir para la restitución inmediata de las tierras comunales, sin falsas mesas de negociación y sin pretextos que lleven a alargar el regreso de las tierras a sus verdaderos dueños”, puntualizaron los manifestantes.