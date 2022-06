AMLO y titular de Gobernación se lavan las manos sobre audio revelado por ''Alito''

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya amenazado al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien difundió un audio en el que asegura que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo amagó a través del senador Manuel Velasco Coello (PVEM) de que se iría “con todo” si los priistas votaban en contra de la iniciativa de reforma eléctrica.

En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que nunca ha hecho este tipo de acciones por principios e ideales y atribuyó la divulgación de estos audios a que el próximo domingo se realizarán elecciones en seis estados.

“No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver con la polémica que existe actualmente, y además estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso”, dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que tiene cerca de dos o tres años que no plática con el senador Manuel Velasco Coello. “Lo saludé el día de la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles”, añadió.

“Lo que dice el dirigente del PRI es que el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación, que lo instruyó para amenazarlo a través de Manuel Velasco”, se le señaló.

“No quiero hablar de eso, y menos hoy, a lo mejor pasando las elecciones ya hablamos, pero no quiero hablar de eso”, contestó.

El pasado martes, Alejandro Moreno Cárdenas denunció que el gobierno federal emprendió una campaña de persecución y difamación en su contra como represalia por haber votado en contra de la reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, el dirigente priista acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haberle enviado una amenaza a través del senador Manuel Velasco Coello, quien es “amigo” de ambos.

Admira a Layda

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, muestra valentía al dar a conocer los audios del líder priista y, con ello, “evidenciar la corrupción del PRI”. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó: “Yo hablaría de Layda Sansores y su valentía, siempre, por encima de todo. Nuestro cariño y nuestro respeto y admiración a Layda Sansores por evidenciar la corrupción del PRI”.

Por su parte, el secretario de Gobernación, López Hernández, rechazó que haya presionado a Alejandro Cárdenas, como filtró el priísta, para que apoyar la reforma energética.

“Ay, ¿ustedes creen que con este tono de voz voy a amenazar a alguien? No, no, nosotros actuamos de distinta manera, todo esto lo sufrimos y lo vivimos cuando estábamos en la oposición”, expresó.

En breve entrevista, en Palacio Nacional, el encargado de la política interna del país dijo que nunca le pediría a un amigo que transmitiera un mensaje de esa manera.

“Nosotros no creemos en esos métodos. A la gente no se le olvida que quienes compraron los votos para la reforma energética fueron ellos, hay incluso constancias judiciales de amenaza, cooptación de voluntades y de votos, es un estilo que esperemos ya haya quedo en el pasado”, manifestó López Hernández.