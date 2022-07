Reportera critica a AMLO en la mañanera, acusa que da prioridad a quienes hablan bien de él (Vídeo)

La reportera independiente Reyna Haydee Ramírez, se convirtió en la protagonista de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Haydee Ramírez en su turno de la palabra ante los medios, cuestionó al mandatario sobre la "selección" y reserva que se hace para tan solo algunos reporteros que hablan bien de él en vez de darle oportunidad a la mayoría.

Reyna Haydee utilizó su espacio en en la “mañanera” para criticar frente a López Obrador sobre los ataques al gremio periodístico.

“Si hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes (a la “mañanera”); si hubiera democracia, no se reservarían lugares para algunos reporteros. Todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar, pero no porque usted prefiere las alabanzas, Presidente”, dijo la reportera.

Reportera denuncia "veto" de las mañaneras de AMLO

Haydee Ramírez también afirmó que fue “castigada” por López Obrador y no la dejó ingresar a las “mañaneras” durante tres meses: “A mí no se me ha permitido la entrada a Palacio solo porque vengo y le digo lo que interesa”.

Entre las críticas que se hicieron durante su intervención también se menciona que no se hablen de todos los homicidios que ocurren en el país, en particular sobre los de defensores de derechos humanos.

"Usted nos pidió a los reporteros: tomen partido, y yo tomé partido hace 30 años que empecé a ser reportera y lo tomé por la gente, por la sociedad", terminó.

¿Qué dijo AMLO a reportera que lo cuestionó?

Tras escuchar atentamente los reclamos de Haydee Ramírez, López Obrador afirmó que la reportera tenía todo el derecho a manifestarse.

"Yo no podría estar tranquilo y sereno sin estar bien con mi tribunal, que es mi consciencia, entonces yo voy a continuar haciendo justicia", dijo López Obrador.

