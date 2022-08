¿Quiénes son los 10 mineros atrapados en Coahuila? Las historias detrás del derrumbe de mina en Sabinas

COAHUILA.- Desde hace una semana 10 mineros permanecen atrapados en el pozo de carbón “Las Conchas” tras el derrumbe de la mina en Coahuila.

En el paraje “Agujita” en Sabinas una decena de familias esperan ansiosas el rescate de los mineros y rezan por regreso de sus padres, hermanos y amigos, cuyos rostros, nombres y apellidos están siendo dándose a conocer ante la incertidumbre de su situación.

¿Quiénes son los mineros atrapados en Coahuila?

Tras el derrumbe en las minas de Coahuila 10 trabajadores del carbón permanecen atrapados bajo metros de agua, incluido Hugo Tijerina, hermano del también minero Raymundo Tijerina, quien logró escapar del colapso y pedir ayuda a las a autoridades.

‘Yo luché para salir, para buscar y todo, pero de volada me tapó el agua y yo todo y lo último fue darme por vencido porque yo ya no respiraba, ya era mucho, hasta que ya no supe nada y cuando sentí así como aire, y abrí los ojos, ya estaba directo en el pozo de salida’, relató Raymundo Tijerina a su hermana, según informó a Imagen Noticias.

Los 10 mineros atrapados en Coahuila son:

Mario Alberto Cabriales Uresti.

Mario Cabrales de 45 años de edad tiene dos hijos y una amplia experiencia en minería, sin embargo, los riesgos de trabajar en los “pocitos” son altos. Su padre, un hombre de avanzada edad, no puede estar en el sitio de rescate pero reza por el regreso de su hijo, relató a Telediario.

Sergio Cruz Gaytán

Sergio Cruz de 41 años apenas tenía dos meses trabajando en las minas de Sabina, aunque se ha dedicado a la minería desde sus 18 años de edad. Con una esposa y dos hijos, Cruz Gaytán decidió ser minero para seguir los pasos de su padre; la mayoría de su familia se dedica a la extracción de minerales.

Jaime Montelongo Pérez

Jaime Montelongo de 61 años de edad, destacó entre sus compañeros por sus hazañas el día del derrumbe, cuando ayudó a otros dos mineros a salir del pozo 4 durante la inundación. Con el agua ya a nivel de su cintura, Montelongo regresó a la mina para ayudar a más personas, pese a que los hombres que rescató le pidieron no volver.

José Luis Martínez Valdez

José Luis Martínez de 34 años de edad decidió trabajar en las minas de Sabina por la falta de oportunidades en la localidad, según relató su familia a medios locales. De acuerdo con sus parientes, en las minas puede ganar de mil a cinco mil pesos por semana, pero sin horario de salida, falta de medidas de seguridad y sin seguro social.

Margarito Rodríguez Palomares

Margarito Rodríguez de 39 años, comenzó a trabajar en la extracción de minerales desde muy joven pese a la falta de seguridad laboral. Su familia relató cómo era despedido antes de diciembre para no darle su aguinaldo, pero siempre está al frente de la fila para pedir trabajo al abrirse un pozo.

José Rogelio Moreno Leija y José Rogelio Moreno Morales

José Moreno de 42 años y José de 22 años, son padre e hijo atrapados desde hace una semana en el derrumbe del pozo en Sabinas ya habían advertido de la presencia de agua en las minas, pero fueron ignorados, según relataron sus familiares, quienes esperan que continúen con vida.

Hugo Tijerina Anaya

Hugo Tijerina de 29 años de edad quedó atrapado en el derrumbe mientras su hermano logró salir del pozo pero se encuentra en estado delicado debido a que agua contaminada entró a sus pulmones. Además de su hermano Raymundo, su hermana Juani espera su rescate.

“Raymundo se dio cuenta que Hugo no había salido, y dimos parte a las autoridades, porque aquí no avisaron nada, hablamos a las patrullas, a Protección Civil", relató Juani Tijerina Anaya

José Luis Mireles Argüijo

José Luis Mireles de 47 años de edad es esperado por su familia, quienes esperan su rescate en las afueras del sitio del derrumbe. Sus parientes relataron como entraba y salía del pozo con un malacate, un tambo parecido a un bote grande se basura.

Ramiro Torres Rodríguez

Ramiro Torres de 24 años de edad tiene una historia similar a su compañero Hugo Tijerina; su hermano Aureliano Torres también es un minero en “Agujita”, pero salió de la mina para comprar un refresco apenas unos minutos antes del derrumbe.

En casa lo esperan una esposa y una bebé de apenas unos días de nacida, mientras que su madre Lucía Rodríguez fue quien “agradeció” a Andrés Manuel López Obrador por ir al sitio del derrumbe para “tomarse una foto con mi dolor”.

El último de los 10 mineros atrapados en Coahuila es Luis Alberto Valencia Vasquez, cuya familia no ha dado declaraciones a medios locales pero esperan ansiosamente su rescate y el de sus compañeros.

¿Qué pasó en el derrumbe de mina en Coahuila?

El pasado 3 de agosto, una inundación en las minas de Sabinas causó el derrumbe de un pozo carbonero donde trabajaban los mineros atrapándolos unos 50 metros de profundidad. Casi 10 días después del terrible accidente, cientos de elementos de Sedena, la Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil trabajan contra reloj en su rescate.

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el organismo ha dedicado 183 horas ininterrumpidas de trabajo para el rescate de los 10 mineros atrapados en Coahuila durante las cuales se han extraído 148 mil metros cúbicos de agua y realizado cuatro descensos a los pozos, pero no se contaban con las condiciones adecuadas.

