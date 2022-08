¿Enchiladas de 810 pesos? Denuncian "precio para turistas" en puesto callejero

PÁTZCUARO, MICHOACÁN.- El caso viral de las enchiladas de 810 pesos en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro en Michoacán ha llegado a la Profeco, quienes han realizado una visita de verificación al puesto callejero.

Colaboradores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y autoridades del Ayuntamiento de Pátzcuaro realizaron un recorrido en la zona centro del municipio para detectar, y en su caso sancionar, a los negocios y puestos de comida que cometan faltas en contra del consumidor.

Denuncian abuso por enchiladas de 810 pesos en Pátzcuaro

En días pasados un usuario de Facebook denunció a un puesto de comida en el centro de Pátzcuaro que le vendió cuatro platos de enchiladas a 810 pesos, las cuales venían “sin carne” y calificó al vendedor como una “rata sinvergüenza”. También afirmó que se reutilizan insumos y la calidad de la comida es muy baja.

La denuncia viral despertó el interés de la Profeco y las autoridades cuando varios internautas comentaron la publicación con sus propios relatos de abuso, que incluyeron a turistas nacionales, donde afirmaron que es una situación común en el centro del Pueblo Mágico.

"Ahí me pasó lo mismo, no preguntamos el precio porque no te imaginas que 3 enchiladas y un vaso con agua te cueste 300 pesos y es muy grosero ese señor", comentó un usuario. "O sea 200 cada plato, pues de qué son. Está bien que busquen el sustento pero ya es abuso", fue otro comentario.

Lee también: Profeco revela los quesos Oaxaca que no son quesos y ponen en riesgo la salud

¿Qué pasó con las enchiladas de 810 pesos?

El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, detalló que se hizo la verificación de más de 50 puestos de comida callejeros en la zona centro a raíz delas denuncias de los ciudadanos.

#Municipios || Los comerciantes deben de tener los precios a la vista, sino se les va a sancionar o rescindir el permiso, aseguró el alcalde de #Pátzcuaro, Julio Arreola, luego de las polémicas enchiladas. pic.twitter.com/0gZMVENfi4 — Indicio Michoacán (@IndicioNoticias) August 19, 2022

En conjunto con la Profeco, las autoridades municipales verificaron si los locales exhibían los precios de los platillos, se revisó la calidad de los alimentos y los costos de los mismos, además de aplicarse las multas pertinentes e informar a dueños de los puestos cuales eran las sanciones por potenciales faltas.

"Se invitó a comerciantes a exhibir los precios, se les dio a conocer las multas a las que se pueden hacer acreedores de no respetar los derechos de los consumidores", señaló el alcalde e indicó que se habrá vigilancia constante para evitar que se incumpla lo establecido por la ley.

Durante la verificación del 17 de agosto, los locatarios informaron a inspectores de Profeco que los precios de una orden de enchiladas con pollo es de $120 pesos y $75 pesos sin pollo, sin embargo, varias personas aseguraron que a los turistas extranjeros se les cobra el doble, $240 pesos por una orden con pollo y $150 pesos sin carne.

Con información de El Heraldo y redes sociales.