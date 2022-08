Tiktoker crea fundación "Loncheritas de Ilusión" en honor a Camila, menor declarada muerta dos veces

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Susy Campos, creadora de contenido para redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, anunció la creación de una fundación llamada "Loncheritas de Ilusión" en memoria de Camila, la menor potosina cuyo caso generó indignación en San Luis Potosí al ser declarada muerta en dos ocasiones por una aparente negligencia médica.

¿Qué le pasó a Camila?

La menor recibió atención médica del hospital Básico Comunitario del municipio de Salinas de Hidalgo en San Luis Potosí, sin embargo, la deshidratación con la que llegó al Centro de Salud no fue debidamente atendida causándole la muerte. El cuerpo de Camila fue entregado a sus familiares quienes durante su velorio se dieron cuenta que la pequeña, ya en ataúd, aún respiraba por lo que solicitaron los servicios de emergencia; a pesar de ello, por el estado de la menor ya no logró llegar al hospital para ser atendida, por lo cual le fue generada una segunda acta de defunción... su segunda muerte.

Para entender mejor: Para entender mejor: Niña ''muere dos veces'': Esto pasó cuando la estaban velando

Camila soñaba con ir a la escuela

Más tarde, en entrevista la familia de la menor reveló que a su corta edad, 3 años, Camila soñaba con ir a la escuela para prepararse académicamente y poder llevar loncheras lindas, como las que prepara Susy Campos para dos de sus hijos, a quienes les llama "Envoltorio y Melolenga", y que comparte con sus seguidores en las redes sociales.

Fue a través de una nota publicada y de diversos mensajes que seguidores le enviaron a su cuenta de Instagram, que Susy se enteró que Camila también era su fan, por lo que decidió contactar a su familia y posteriormente cumplir el sueño de la menor creando para ella una lonchera especial que simbólicamente le mandó hasta el cielo, para honrar la memoria de la menor potosina.

Crean lonchera en honor a Camila

En entrevista Susy Campos indicó que a partir del video en memoria de Camila diversos seguidores la contactaron para contarle que sus hijos la veían y deseaban tener una lonchera bonita; otro caso especial, recuerda, fue el de los padres de Evelin, otra menor potosina que falleció por problemas también estomacales, quienes le contaron que su hija veía sus videos para entretenerse en el hospital.

Para Susy, el leer la noticia de Camila y contactarse con la señora Mary, mamá de la menor, y conocer los otros casos de sus fans fue difícil no solamente porque es mamá, si no porque recordó que durante su infancia, antes de migrar a los Estados Unidos, en su comunidad La Higuera, en Michoacán, sus hermanos y ella pasaban carencias como la falta de alimentos, así como una deficiente atención médica.

"Yo hasta mis 17 años viví en Michoacán, allá en mi pueblo se pasaban carencias, nosotros no teníamos de comer. Nosotros fuimos ocho de familia, cinco mujeres y tres hombres, era muy complicado y mi papá se venía para acá (Estados Unidos) pero no era lo mismo. En un rancho no hay que comer, honestamente vives de lo que tú siembras en tu ranchito", comentó.

Fue así que Susy Campos decidió dar vida a la fundación "Loncheritas de Ilusión" para poder repartir a los niños y niñas de México una lonchera completa y poder apoyar de alguna forma con la alimentación de los infantes.

"Yo tengo tres o cuatro loncheras de sobra y una criaturita se fue deseando una, una cosita que es tan insignificante para uno y tan importante para un niño", agregó, a la vez que puntualizó que su fundación estará encaminada en mejorar la alimentación de los niños y niñas de México de escasos recursos.

Te puede interesar: Diamante Guillen: tiktoker que esconde dinero en el Metro, ¿quién es?

Apoyo para más niños mexicanos

Otra de las decisiones que Susy tomó, luego de darse cuenta que en San Luis Potosí hay muchos más casos similares al de Camila, es realizar una visita especial en este estado, aunque por causas de fuerza mayor, indicó que su visita tendrá que ser en un futuro.

"Por el momento no es posible ir, si pienso ir en un futuro y ver la forma en la que podemos ayudar a muchos niños. Yo voy a hacer lo que está al alcance de mis manos, yo puedo hacer una fundación y también luchar por que no haya negligencia médica, porque en México hay mucho, yo lo sé porque yo lo viví allá", precisó.

Aunque otras celebridades de Estados Unidos se han sumado a su causa, Sussy reconoció que no cuenta con los recursos económicos suficientes para poder dotar de loncheras y alimentación a todas las niñas y los niños mexicanos que ella desearía ayudar, por lo que lanzó a través de la plataforma gofundme.org una campaña de recaudación en dólares para poder donar más loncheras para sus melolenguitos, como les dice de cariño a los niños y niñas que la ven.

"No más caritas tristes por un lonchesito, porque ningún Niño del mundo tenga que sufrir por una loncherita, palillitos y su garrafita de agua. En memoria de Camila (sic)", se puede leer en la descripción de la campaña a través de gofundme.org

Lee también: Maestros en TikTok: Santos Tuz y "el profe Chucho", de la Península de Yucatán para el mundo