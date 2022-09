¿Morena busca alianza con el PRI? Esto responde AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó que su gobierno está abierto a todas las alianzas que beneficien al pueblo, incluyendo aquellas con el PRI y el PAN.

“Si el PRI, el PAN o cualquier partido, no quiero usar la palabra sumar, ni siquiera adherir, sino se dan coincidencias para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas. Nosotros no nos vamos a aliar con quienes se opongan al bienestar del pueblo”.

En la misma semana en que la iniciativa para mantener la presencia del Ejercito en labores de seguridad pública fue aprobada por la Cámara de Diputados con 335 votos a favor del PRI y Morena, AMLO reiteró que es de sabios cambiar de opinión.

“Nosotros queremos llevar a cabo una transformación y ya inició ese proceso, entonces que antes pensábamos de una manera y ahora ya cambiamos de parecer, qué bien, es de sabios cambiar de opinión”, explicó el mandatario.

AMLO instó a los servidores públicos a considerar cual será la trascendencia y legado de sus acciones: “En los procesos políticos siempre tengo esto presente, los servidores públicos tenemos que pensar que el juicio histórico va a llegar”.

“Todos tenemos oportunidad, capacidad para rectificar […] no perder la oportunidad de reivindicarnos porque estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, no aprovecharlo, optar por retrogradar, por defender la corrupción, el autoritarismo, el racismo, el clasismo, la discriminación […] no hay que ser egoístas”.

PRI respalda estrategia de seguridad de AMLO

La diputada del PRI Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública por cuatro años más, extendiendo el plazo de 2024 a 2028 mientras se consolidaba el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), reforma impulsada por AMLO.

La propuesta causó una fractura en la coalición “Va por México” integrada por el PRI, PAN y PRD debido al rechazo de la bancada blanquiazul y los perredista a lo que llamaron la militarización del país, por lo que exigieron que la iniciativa sea retirada.

Pese a las presiones de sus aliados, Alejandro “Alito” Moreno respaldó la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre, aprobada en lo particular y lo general de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 13 de septiembre.

PAN y PRD afirmaron que la alianza ‘Va por México’ sería suspendida, sin embargo, el diputado priista afirmó que el PRI sigue en favor de la coalición, y consideró que mantenerla hará a los tres partidos más competitivos en 2024.

“Siempre estaremos a favor de la coalición, de impulsar la coalición, porque nos hace no sólo más competitivos, pero cuando no hay coincidencias, un partido político tiene su propia agenda legislativa”, dijo el priista.

“Lo único que puedo señalar es enorme respeto que tenemos por la dirigencia del PAN y del PRD. El interés está claro, para ser más competitivos en los resultados en 2024 hay que construir una fortaleza y coalición para ir juntos y esa es la posibilidad real que tenemos“, sostuvo Moreno.

¿Morena dejará de ser partido “de izquierda”?

El pasado lunes 12 de agosto la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, propuso borrar de los documentos básicos del partido las referencias al carácter de izquierda con el que fue fundado por el propio Andrés Manuel López Obrador en 2014.

'Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda', describe el Programa de Acción del partido, pero sería modificado para eliminar las menciones de “izquierda” e incluso añadir “pro mercado”.

La modificación sería a los tres documentos básicos de Morena: Estatuto, la Declaración de Principios y el Programa de Acción. Además, se plantea dar más poder en las decisiones electorales futuras a la dirigencia nacional, hoy encabezada por Mario Delgado.

El líder morenista aseguró que dichos cambios buscan fortalecer al partido para que los documentos básicos de este dejen de ser “una camisa de fuerza, un obstáculo para la organización de lo que somos hoy, un partido de millones”.

