Alianza Va por México a punto de fragmentarse; AMLO interviene a favor del PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, puso un ultimátum a la Alianza Va por México que mantiene con el PRI y el PRD debido a la iniciativa del partido tricolor para mantener la presencia militar en las calles hasta 2028.

Marko Cortés advirtió al PRI que si no retira su iniciativa para mantener a los militares en las calles se acabará la alianza entre ambos partidos, y señaló que ahora la “responsabilidad” de mantener con vida a la coalición recae en la dirigencia tricolor: “Espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra".

"Hoy la dirigencia nacional del PRI debe asumir la responsabilidad de ponerle un alto a Morena. De no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicar por qué Va por México no podría seguir en lo legislativo y en lo electoral”, sentenció el líder panista

AMLO apoya iniciativa del PRI

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la iniciativa del PRI de mantener a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad mientras se consolida la reforma de la Guardia Nacional causa una fractura con el PAN, era momento de romper su alianza,

“¿Qué ha ganado el PRI con esa alianza?”, aseguró López Obrador, quien destacó el ni el PAN ha salido victorioso con la Alianza Va por México, “pero le ha ido un poco mejor” y advirtió que el partido tricolor seguramente intentaría "colgarse" de las propuestas de Morena para salir de la crisis.

AMLO, quien apoyó la propuesta del PRI, aseguró que la alianza con el PAN ha hecho que el partido pierda su identidad por lo que debe romper con la coalición para poder recuperarla.

"Yo pienso que hace bien el PRI en rectificar, es que desde Salinas se empanizaron [...]. Sí, estoy de acuerdo con eso", afirmó el mandatario. “Si el PRI plantea ayudar haría muy bien y que se deslinde ya. Que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio”.

AMLO también acusó al PAN de olvidar sus principios, y recordó que Acción Nacional nació como una supuesta oposición a los gobiernos priistas: “¿dónde está la identidad, dónde quedó? De un partido y del otro porque si Manuel Gómez Morín resucitara se volvería a morir también".

El jefe del Ejecutivo también aconsejó a ambos partidos realizar una encuesta a mexicanos y mexicanas para tomar una decisión: "Que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta formal, eso se lo podrían agregar y se le pregunta a la gente, una consulta popular".

PRI responde a advertencia del PAN ¿Se disuelve la Alianza Va por México?

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó que no cederán a las advertencias y amagos del PAN y PRD para retirar la propuesta de ampliar la presencia militar en las calles hasta 2028 hecha por la diputada Yolanda de la Torre.

Moreira declaró que el retirar al Ejército de las tareas de seguridad pública sería entregar el país al crimen organizado y permitir que los carteles de la droga hagan fiesta en 2024.

“El voto de Acción Nacional es muy claro: no permitiremos que se extienda la participación militar en la Guardia Nacional. Lo repetimos y seguimos firmes, no a la militarización, no al retroceso, no a los actos dictatoriales, no a la destrucción del país”, respondió Marko Cortés.

El panista reveló que el presidente del PRD, Jesús Zambrano, está de acuerdo con rechazar ambas iniciativas, el paso de la Guardia Nacional a Sedena y mantener a los militares en la calle, e incluso que el dirigente del PRI ofreció revisar el tema durante una plática el sábado pasado.

Hasta el momento, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, no ha respondido públicamente a las amenazas del PAN y PRD sobre disolver la Alianza Va por México.

Con información de Milenio y Radio Fórmula.