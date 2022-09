AMLO reacciona a criticas de Ucrania de su 'plan de paz'; defienden intereses de la élite

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a Myjailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras sus críticas a su ‘plan de paz’ para dar por terminada la guerra con Rusia.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano aseguró que su propuesta es desechada por sectarismos o intereses de élite e incluyo un enlace a un vídeo de YouTube de su discurso durante el desfile ci´vico militar del 212 Aniversario del Grito de Independencia, donde dio a conocer su propuesta.

“Es un deber tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países. Está de por medio detener la inflación y la crisis económica y de bienestar en todo el mundo”, escribió en Twitter el Jefe del Ejecutivo en México.

A principios de agosto, López Obrador propuso una “tregua mundial” de al menos cinco años entre países como Rusia, Ucrania y China como una medida para prevenir crisis económicas que afecten a otras naciones como México.

"Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr una tregua de cuando menos cinco años entre las naciones y dedicar ese tiempo para enfrentar los grandes problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los países del mundo", afirmó.

El ‘plan de paz’ de AMLO implica integrar una mesa de dialogo entre los presidentes Zelenski y Vladimir Putin con el papa Francisco, el primer ministro de India, Narendra Modi y el secretario general de la ONU, António Guterres como mediadores.

La mesa tendría como objetivo el cese inmediato de hostilidades entre ambos países y aceptar compromiso de todos los Estados de evitar enfrentamientos y no intervenir en conflictos internos” para así “crear un ambiente de paz y tranquilidad” en todo el mundo.

Durante la celebración del desfile cívico-militar del pasado 16 de septiembre, AMLO reiteró su decisión de presentar su plan para la pacificación ante la Organización de las Naciones Unidas e informó que el canciller Marcelo Ebrand realizaría dicha entrega en los próximos días.

El canciller Ebrard presentará la propuesta durante las jornadas de Asamblea General de la ONU que inició el pasado 13 de septiembre y en la que estarán presentes jefes de Estado de varios países.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Estados Unidos, Joe Biden; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan hablaran frente a otros mandatarios en la reunión en Nueva York, donde destacan las ausencias de Putin y el mandatario chino, Xi Jinping.

El asesor de Zelenski, Myjailo Podolyak, cuestionó la propuesta de paz de AMLO ayer sábado 17 de septiembre en una publicación en Twitter.

"Peacemakers" who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your "plan" is a ???? plan. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) September 17, 2022