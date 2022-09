Gabinete de Mara Lezama en Quintana Roo: ¿quiénes lo integran?

CHETUMAL.- A unos días de convertirse en la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama presentó los nombres que integrarán su equipo de trabajo para el periodo 2022-2027.

María Elena Hermelinda Lezama ganó los comicios de junio abanderada por Morena y asumirá el cargo de gobernadora de Quintana Roo el próximo domingo.

Gabinete de Mara Lezama en el Gobierno de Quintana Roo

Su gabinete fue presentado ayer en Chetumal. En él , la mayoría de los integrantes cuenta con experiencia en el servicio público, varios de ellos formaron parte del equipo de Mara Lezama desde su gestión como presidenta municipal de Cancún. Los secretarios del Gobierno de Quintana Roo que fueron presentados son los siguientes.

1.- Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaría de Gobierno. Exalcaldesa de Solidaridad.

2.- Mtro. Manelich Castilla Cravioto, Secretaría de Seguridad Pública. El yucateco fue comisionado general de la Policía Federal durante la administración de Enrique Peña Nieto.

3.- Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan). Ex oficial mayor del Ayuntamiento de Cancún.

4.- Mtro. Bernardo Cueto Riestra, Secretaría de Turismo. Repite al frente de dicha oficina.

5.- Mtra. Karla María Almanza López, Secretaría de Economía. Expresidenta de Amexme Chetumal.

6.- Mtro. Carlos Manuel Gorocica Moreno, Secretaría de Educación. Era subsecretario de Educación en la Zona Norte.

7.- Lic. Reyna Arceo Rosado, Secretaría de Contraloría. Excontalora del ayuntamiento de Cancún con Mara Lezama.

8.- Lic. Luis Pablo Bustamante Beltrán, Secretaría de Desarrollo Social. Es exsíndico de la comuna de Benito Juárez, durante la administración de Mara Lezama.

9.- Lic. Flavio Carlos Rosado, Secretaría de Salud. Ex delegado del IMSS en Quintana Roo y ex director del DIF Benito Juárez.

10.- Lic. Irazú Marisol Sarabia May, Secretaría de Obras Públicas. Ex diputada local y ex directora de Planeación en Isla Mujeres

11.- Ing. Armando Lara De Nigris, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus). Era titular de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Benito Juárez con Mara Lezama.

12.- Ing. Josefina Huguette Hernández Gómez, Secretaría de Medio Ambiente. Proviene de la iniciativa privada.

13.- Ing. Linda Saray Cobos Castro, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Ex diputada local.

14.- Mtra. Flor Ruiz Cosío, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el ayuntamiento que encabezó Mara Lezama en Cancún ella era secretaria general.

15.- Alma Alvarado Moo, Instituto Quintanarroense de la Juventud. Era regidora suplente en el Ayuntamiento de Benito Juárez.