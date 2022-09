Madre de Heidi Mariana, menor privada de la vida por militares, manda mensaje a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso Heidi Mariana causó polémica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde la menor de cuatro años habría perdido la vida cuando el coche en que viajaba con su familia recibió una ráfaga de balazos por un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y el crimen organizado.

A casi un mes de los hechos, Cristina Pérez exigió que el presidente Andrés Manuel López Obrador la reciba y escuche su "versión verdadera" de lo acontecido el 31 de agosto pasado.

"Yo no vengo por una indemnización, no vengo a pedir dinero al Presidente, quiero justicia para que se castigue a los militares que dispararon a mi hija", afirmó Cristina Pérez.

"Tengo el derecho de ser escuchada por él para que me ayude hacer justicia y mi niña pueda estar en paz [...] Que no solo escuche la versión del secretario de la Defensa -Luis Crescencio Sandoval-, que me escuche a mí y los testimonios de mi otro hijo de siete años que presenció lo ocurrido y es sobreviviente", aseveró.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, la madre de la menor estuvo acompañada por sus abogados, activistas por los derechos humanos y el senador Emilio Álvarez Icaza.

¿Cómo ocurrió la muerte de Heidi Mariana en Tamaulipas?

De acuerdo con las versiones del abogado de Cristina Pérez y defensores de derechos humanos, la menor Heidi Mariana murió de un disparo en la cabeza que recibió cuando viajaba en un auto junto con su hermano Kevin de siete años, y Griselda Lizeth de 43, esposa de su abuelo.

La mujer, quien conducía el automotor por el centro de la ciudad, resultó herida en el hombro derecho. La familia se dirigía al hospital donde trabaja la madre de los menores porque Heidi se sentí mal.

Según testigos y la mujer lesionada, los disparos fueron hechos por efectivos del Ejército mexicano. Presuntamente, los militares dispararon contra su vehículo mientras perseguían a unos criminales.

"Estoy muy triste por lo que le ocurrió a mi niña y quiero que se haga justicia para ella y para todos los ciudadanos de Nuevo Laredo para que no vuelvan ocurrir estos hechos", agregó la madre de Heidi y Kevin, quien según Cristina Pérez, se encuentra muy afectado por haber sido testigo de los hechos.

¿Qué dijo AMLO sobre el caso Heidi Mariana?

Durante su conferencia mañanera del 5 de septiembre, AMLO aseguró que el caso de Heidi Mariana "es la excepción y no la regla" en lo que respecta al desempeño y acciones del Ejército de México.

"Lamentable hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército con una banda de delincuentes y se asesinó a una niña en la balacera, en el tiroteo, muy lamentable, se hizo la investigación, creo que ya está el resultado y se va a castigar a los responsables''.

El mandatario afirmó que lo ocurrido está siendo aprovechado por sus adversarios, pero que no hay encubrimiento y defendió la labor de los militares.

"Se nos presenta esta situación, lamentable, dolorosa a la familia y nuestros adversarios, se alborotaron los zopilotes, la chombada, pero este es otro tipo de cuestiones y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa".

Hasta el momento, el mandatario no ha respondido a la petición de una audiencia de la madre de Heidi Mariana.

