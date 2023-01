Señalan carencia del AIFA

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Hasta el momento el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) carece de la infraestructura necesaria para absorber las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), pues se requiere una aduana, agentes aduanales, almacenes fiscalizados, bodegas con control de temperatura para alimentos y medicinas, así como personal calificado de las aerolíneas y del aeropuerto, señalaron representantes de la aviación comercial.

El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un anteproyecto de decreto para sacar todo el transporte aéreo de carga nacional e internacional del AICM, argumentando la saturación de la terminal.

La propuesta otorga un plazo de 90 días a los concesionarios para reubicar sus instalaciones en la red aeroportuaria disponible.

Al respecto José Alfredo Covarrubias Aguilar, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, dijo que para trasladar las operaciones de carga al AIFA, ésta terminal necesita contar con una aduana, agentes aduanales, personal calificado en las instalaciones y medios para revisar la mercancía para que no se trate de productos ilícitos, como droga.

“Uno de los asuntos primordiales para el gobierno federal es el manejo de medicamentos y si son vacunas requieren un manejo especial, una temperatura, una cadena de custodia ¿Dónde está esa infraestructura para que se pueda distribuir esa carga? y se garantice que la carga llegue a sus destinos sin un costo mayor", cuestionó Covarrubias, en conferencia de prensa.

Por su parte Jesús Navarro, presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, dijo que el transporte de carga aérea tiene mucha complejidad ya que no sólo se transportan cajas o paquetes, sino alimentos perecederos, medicinas, flores, animales, caballos de competencia y productos requieren cuidado especial.

“Necesitamos que en la instalación de la Aduana lleguen (las mercancías) y en una hora se hayan revisado y se puedan liberar”.

Navarro comentó que la carga no solo llega al AICM y de ahí se reparte hacia todo el país, sino que mucha mercancía se vuelve a subir a los aviones de aerolíneas comerciales que llevan esa mercancía a otras ciudades, y esa conexión no se puede hacer en el AIFA. Tampoco hay la infraestructura carretera necesaria para sacar la carga desde ahí, pues aún no están listos todos los caminos planeados ni siquiera para los pasajeros como la ampliación del Tren Suburbano.

En el decreto quedan exentas las aerolíneas que prestan servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la mercancía vaya en la misma aeronave.