CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la eventual candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, aseguró que “no trabajaría con malos priistas como Alejandro Moreno“, el dirigente nacional del PRI calificó como un “lapsus mental”, el señalamiento de la política hidalguense.

“Yo he tenido la oportunidad de transitar en la política… los lapsus mentales de las personas un comentario que haga, nosotros siempre lo respetaremos. Creo firmemente que hoy lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no buscamos chamba, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país”, dijo al ser cuestionado al salir de sus oficinas.

Además, aseguró que a pesar de esas expresiones, Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial del Revolucionario Institucional, pues la calificó como una mujer comprometida e íntegra, que está “echada para adelante”, y la van respaldar con todo para que sea la próxima presidenta de México.

“Nosotros la vamos a apoyar y la vamos a respaldar”, dijo “Alito” Moreno.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre “Alito” Moreno?

El pasado lunes 6 de noviembre, recuerda Infobae, la senadora del PAN realizó una gira por Sonora, donde fue cuestionada sobre quiénes serían los políticos que quedarían fuera de su gabinete presidencial en caso de ser ella la que suceda a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), algo por lo que ella aseguró que no contemplaría a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni a Ignacio Ovalle, actual director de la Seguridad Alimentaria Mexicana; no obstante, los nervios la traicionaron y se detuvo a decir el nombre de Alejandro Alito Moreno, actual dirigente nacional del PRI.

“Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca. Ni a Alit… ni a Nacho Ovalle”; dijo.

Xóchitl Gálvez de nueva cuenta arremete contra Alito Moreno

Aunque durante su visita a Hermosillo se detuvo en mencionar el nombre del dirigente nacional del PRI, esta vez ha cobrado trascendencia en redes sociales que, a un día de haberse registrado con el apoyo del partido y de su dirigente nacional, la senadora insistió que no trabajaría con Alito Moreno a quien consideró además ser un mal priista.

“Hay muy malos priistas (con los) que yo no trabajaría como Bartlett, o como Alito o como ahora el exgobernador de Hidalgo, Fayad”.

Lee también: Xóchitl Gálvez se registra como precandidata presidencial del PRI

Xóchitl Gálvez firma la Declaración de Chapultepec por la libertad de expresión