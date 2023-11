Un letrero de persona desaparecida pegado a un árbol, el domingo 12 de noviembre de 2023, en Acapulco, México. (AP Foto/Marco Ugarte)

ACAPULCO, Gro..- Esta mañana de jueves, un grupo de damnificados y familiares de personas desaparecidas por el huracán “Otis” se manifiestan afuera de las instalaciones de la 12 Región Naval en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece hoy su tradicional conferencia de prensa matutina.

Ángela Guerrero Rodríguez denunció que su sobrino Ulises Díaz Salgado estaba trabajando en el yate “Litos” la noche que tocó tierra el huracán y no ha podido ser localizado, pues hoy en día no ha recibido ningún tipo de ayuda. “Necesito ayuda para poder localizar a mi sobrino que estuvo en un yate trabajado y pues desde que nos dimos cuenta de que él no estaba nos dimos a la tarea de buscarlo, pero no tenemos respuesta todavía en nada. Es un mes que no sabemos nada de él”, dijo.

Y mientras el presidente López Obrador inicia la conferencia matutina en Acapulco, así las presencia y protesta de distintos grupos de habitantes del puerto afuera de la Base Naval, donde se lleva a cabo la 'mañanera'.



(Vía @Radio_Formula / @poloespejel) pic.twitter.com/bHA8H65iVj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 23, 2023

Denuncia que ha sido muy mala la atención que ha recibido por parte del gobierno federal porque “no hemos tenido respuesta. No nos hacen caso, no hay ninguno apoyo de las autoridades”.

También hay trabajadores damnificados por el meteoro que exigen apoyos, pues afirman que no se les han entregado, por lo que piden entrar a la mañanera y ser escuchados. Con pancartas como “Se las vamos a cobrar en 2024” y “AMLO traidor”, uno de los manifestantes declaró: “Es la peor crisis sanitaria de todos los tiempos y él, indolente, levantó la emergencia desde el 9 de noviembre. Ya basta de insensibilidad, es hora de levantar la voz, por eso vamos a estar aquí y vamos a entrar porque tenemos derecho ser escuchados los acapulqueños”, expresó.

Bajo el grito de:



"Queremos ser escuchados".. el pueblo de Acapulco que lo perdió TODO, son detenidos por militares.



Mientras adentro un "gran humanista" está a punto de sacar su encuesta dónde dice que es el segundo más POPULAR del mundo mundial..



Crédito @ramirosolorio pic.twitter.com/dgWNPxf42J — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) November 23, 2023

En la protesta también se han presentado trabajadores del hotel “El Cano” quienes también exigen ser escuchados por el mandatario federal pues afirman que debido a las afectaciones que sufrió el hotel no han podido trabajar y no se les han entregado apoyos económicos. Frente a ellos, una docena de manifestantes también se han hecho presentes para mostrar su apoyo al mandatario federal.

🔴|| ¿Pues no que en #Acapulco ya todo estaba bien y la gente estaba muy contenta?



👉🏼Se manifiestan afuera de la Base Naval donde va a ir @lopezobrador_ para justificar que visitó #Acapulco.



pic.twitter.com/20UiNeLiKt — Alan Adame  (@AlanAdameMX) November 23, 2023

Mientras un M€R0LÎC0 da un discurso vacío, lleno de mentiras, otros datos y pinta un México que no existe.



Afuera de su circo llamado "la mañanera", el pueblo de Acapulco sigue pidiendo ayuda para que busquen a sus familiares desaparecidos.



Crédito @ramirosolorio pic.twitter.com/fLoyksJe1y — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) November 23, 2023