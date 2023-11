PUEBLA.- La historia del vídeo viral de la agresión contra un guardia de seguridad en Puebla podría dar un giro de 180 grados, y es que presuntamente ni el joven ni su familia viven o arriendan en el fraccionamiento en Lomas de Angelópolis I, en donde ocurrieron los hechos.

La agresión sucedió la noche del lunes 28 de noviembre cuando presuntamente el joven no pudo acceder con su Parkimovil. El vigilante le pidió que pasara a otro carril y le mostrara su identificación. Sin embargo, el joven se bajó de su automóvil y comenzó a agredir al guardia de seguridad.

El caso ha tenido tanto impacto, que su escuela se pronunció el miércoles, condenando su comportamiento. La institución lo suspendió temporalmente y analiza expulsarlo.

Familia no vive en Lomas de Angelópolis

Otros que también se deslindaron de los hechos violentos de el llamado “El Jr de la Anáhuac”, son el Consejo Directivo de Lomas de Angelópolis y personal del Clúster 444, pues a través de comunicado señalaron que el joven y su familia no son propietarios ni arrendatarios de la zona.

La cooperativa de viviendas Clúster 444 “lamentó fuertemente” lo sucedido en la caseta de vigilancia de Lomas de Angelópolis y subrayó que “el perpetrador de los hechos, así como sus familiares no sostienen ningún tipo de vínculo con el condominio. Es decir no son propietarios ni arrendatarios de ninguna unidad privativa del Clúster”, por lo que solicitaron que no haya más desinformación ni se les vincule con ellos.

En tanto, el Consejo Directivo y la Asociación Civil de la Concentradora Angelópolis, encargada de la administración y operación del macro condominio Lomas de Angelópolis I, señaló que no se tiene claridad respecto a que Patricio “N”, perpetrador del hecho violento, resida en alguno de los condominios.

Los hechos ya están bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla y serán quienes esclarezcan los hechos.

“La pluma no le abría con su acceso. Me empujó y me empezó a agarrar a golpes” así narró Jonathan Nolasco, guardia de seguridad de Lomas de Angelópolis, el origen de la agresión que sufrió por parte de Patricio Pereyra. Imagen Noticias, #Puebla, habló con él y esto dijo: pic.twitter.com/IijjTm4o0U — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 30, 2023

