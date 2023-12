NUEVO LEÓN.- Una suspensión al amparo impediría al precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dejar temporalmente su cargo como gobernador de Nuevo León, mediante una licencia, y retomar la precampaña presidencial este 2 de diciembre.

La notificación se entregó esta mañana en el Palacio de Gobierno de Nuevo León y señala que no podrá ausentarse, en tanto no se resuelva quien se quedará como gobernador Interino en Nuevo León.

El recurso señala que mientras no se existan las condiciones y que no se defina al gobernador interino, Samuel García no podrá separarse del cargo.

La suspensión provisional de amparo la promovió Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León y se emitió desde el 29 de noviembre, pero notificada la mañana de este viernes.

Un juez determinó que el gobernador Samuel García no puede hacer uso de su licencia que se le otorgó para separarse del cargo, ni salir del estado, hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino de Nuevo León. pic.twitter.com/0p43Sl52xV — 𝑷𝒐𝒓𝒇𝒊𝒓𝒊𝒐 𝑰𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂 (@Porfirioibarra) December 1, 2023

El juez que emitió la orden judicial es Alberto Ortega Peza, magistrado de la Primera Sala Civil de Nuevo León, quien actualmente es el encargado del Despacho del Tribunal Superior de Justicia estatal, quien asumió ese cargo tras la salida de Arturo Salinas, designado hace más de un mes como gobernador interino, nombramiento que desechó la corte por considerarlo inelegible.

Ayer, Samuel García dijo que no reconocerá el nombramiento de Luis Enrique Orozco porque aseguró que es ilegal, y señaló que el 2 de diciembre se irá a hacer campaña.

“Los amparos están ganados, las sentencias están ganadas, voy a dejar a Javier (Navarro) como encargado, ya lo hemos dicho múltiples, se queda Javier y yo me voy enseguida a precampaña”, aseguró el emecista antes de acudir a un foro de derechos humanos.

Esta fue la respuesta de Samuel García

Sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas:



1.- El Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia.



2.- Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez. — Samuel García (@samuel_garcias) December 1, 2023

