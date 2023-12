CIUDAD DE MÉXICO.— Este lunes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que cumplirá con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le solicitó que retire un discurso que pronunció la semana pasada, por pedir el voto a favor de Morena.

“Vamos a cumplir, me están pidiendo que quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hable de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia, sino también por los legisladores”, dijo el mandatario.