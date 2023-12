Las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador generalmente sirven para que el presidente hable de proyectos de su gobierno, sus actividades o simplemente dar su punto de vista sobre diversos temas.

Sin embargo, también es común que en varias de ellas surja alguna polémica, algo que de nuevo ocurrió en varias ocasiones en 2023.

Este año las polémicas principales en las mañaneras fueron por la intención del presidente para eliminar los organismos autónomos, los fideicomisos del poder judicial y la ayuda al parecer tardía y escasa de su gobierno ante el desastre por el huracán “Otis” en Acapulco, entre otros.

También hubo constantes ataques al INE, a sus opositores y, en especial, a Xóchitl Gálvez Ruiz, incluso antes de que se conocieran sus aspiraciones a la presidencia del país por la oposición.

Polémica tras desmayo de López Obrador en Mérida

Mención aparte merece la polémica generada tras el desmayo de López Obrador ocurrido en Mérida, Yucatán, que en ese espacio oficial fue negado, pero que después el propio mandatario confirmó. Es decir, desmintió a su entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Durante las mañaneras los reporteros que intervienen generalmente sólo hacen preguntas generales, sin mayor “compromiso” para el mandatario, pero este año tuvo enfrentamientos con al menos dos periodistas que rebatieron sus datos.

Por el contrario, llama la atención que a esas reuniones acuden reporteros que sólo ensalzan la labor de López Obrador, entre quienes “destaca” el conocido como Lord Molécula, quien este año le leyó una calaverita en plena mañanera (cuando estaba la polémica por el tema del huracán en Guerrero) y lo comparó con un rey.

Chiste de AMLO ante el caso de Lagos de Moreno

Entre las polémicas en las mañaneras se encuentra cuando López Obrador respondió con un chiste cuando reporteros le preguntaban sobre el caso de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, en agosto pasado.

Cuando el mandatario se despedía, varios reporteros le gritaron cuál era la postura del gobierno ante el secuestro y tortura (evidenciada en un video en redes) de los cinco jóvenes. Ante esto, López Obrador decidió ignorar la pregunta y, en cambio, contar un chiste.

AMLO responde con un chiste tras una lluvia de preguntas sobre los 5 jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno… pic.twitter.com/TZAEt7etpX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 16, 2023

Esta postura le generó múltiples críticas en las redes sociales, pero también sus seguidores salieron en su defensa argumentado que “no escuchó”.

Cierran las puertas de Palacio a Xóchitl Gálvez

El pasado 12 de junio la panista Xóchitl Gálvez, frecuentemente criticada por AMLO en las mañaneras, acudió precisamente a la conferencia matutina para pedir derecho de réplica, pero nunca le abrieron las puertas, pese a que incluso obtuvo un amparo para hacerlo.

Entre empujones y gritos, la senadora llegó a las puertas de Palacio Nacional, que nunca le abrieron, entonces advirtió que continuaría insistiendo para ejercer lo que un juez ordenó.

Días después, la aún senadora afirmó que el día que no le abrieron las puertas de Palacio decidió postularse a la candidatura de la oposición para la Presidencia.

Puertas de Palacio Nacional cerradas para madres buscadoras

Otros a las que el presidente López Obrador les cerró las puertas de Palacio Nacional fueron los colectivos de Madres Buscadoras de personas desaparecidas, pese a las peticiones de las activistas de ser recibidas.

Esto ocurrió el lunes 31 de julio, cuando AMLO justificó su decisión argumentando que busca “evitar la politiquería y publicidad”.

Además, aseguró que las autoridades federales “no les quedan a deber nada” a las madres de desaparecidos.

En contraste con la decisión que tomó para esas madres mexicanas, días antes AMLO sí recibió a la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carlotto, en Palacio Nacional e incluso le dio un espacio en su conferencia mañanera.

Desmayo de AMLO genera polémica en mañanera

En abril de este año López Obrador sufrió un desmayo cuando se disponía a desayunar en uno de los edificios de la Base Aérea Militar No. 8, en Mérida, donde sostendría una reunión de trabajo sobre el proyecto del Tren Maya antes de iniciar un sobrevuelo de supervisión de los avances. Diario de Yucatán dio la primicia de esa noticia.

Este hecho fue la causa de una polémica en una mañanera posterior, cuando el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó el desmayo y el traslado de emergencia del presidente.

“Es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última seguramente que… miente el Diario de Yucatán. Yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos”, declaró.

AMLO desmiente a Adán Augusto: “Desmayo transitorio”

Sin embargo, después, en un videomensaje, el propio mandatario habló de su estado de salud y confirmó que se desvaneció en Mérida durante una reunión para evaluar avances del proyecto del Tren Maya, contradiciendo así a Adán Augusto.

“Estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vahído… no perdí el conocimiento. Sí, tuve esa situación de desmayo transitorio”, explicó.

AMLO defiende a Yahritza y su Esencia

Otro tema que llamó la atención en una de las conferencias matutinas fue cuando el mandatario defendió a Yahritza y su Esencia, luego de que el grupo de jóvenes lanzó comentarios hablando mal de la gastronomía de México.

Incluso, pidió a los mexicanos que no sean intolerantes y perdonen a los tres jóvenes que integran la agrupación Yahritza y su Esencia.

“No lo hicieron de mala fe, no quisieron ofender, fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo, a mi me preguntaron porque van a venir”, expresó.

La Carabina de Ambrosio en la mañanera

Uno de los temas polémicos durante el año fue la reforma educativa, que muchas veces se tocó en las conferencias matutinas. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la del pasado 16 de agosto, cuando acudió a defenderla la maestra Ana María Prieto Hernández.

De hecho, su peculiar defensa se hizo viral en redes sociales , pues fue tendencia con el hashtag o etiqueta “Gina Montes”.

Ésto, porque internautas editaron el “baile” que hizo en la mañanera con el tema del antiguo programa de televisión La Carabina de Ambrosio, donde salía la vedette.

¡Detengan todo!

Este video ya ganó las meme agüards 2023. Me gustaba más con Gina Montes.pic.twitter.com/6PD73EOQXZ — Eʟ Zᴏʀʀᴏ Pᴀʀʟᴀɴᴄʜɪ́ɴ 🦊 (@ZorroParlanchin) September 12, 2023

Al hablar de que la comunidad debe ser solidaria y se debe evitar el individualismo, la maestra empezó a hacer unos brincos de un lado a otro y decir: “Yo sí sé, y yo saqué 10 y tú 5, lero, lero, maromero. Yo sí voy a ser exitoso y tú no”.

Muchos usuarios de redes calificaron la escena como una ridiculez o, por ejemplo, que ese es el sello de la Cuarta Transformación.

Intercambio de palabras entre AMLO y una periodista

Como ya dijimos, este año de nuevo hubo enfrentamientos de AMLO con reporteros que asistieron a la mañanera, sin contar las constantes descalificaciones que hace contra periodistas que contradicen sus datos, como el caso de Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva.

El caso más reciente ocurrió en la mañanera del 13 de diciembre, cuando Reyna Haydee Ramírez, reportera independiente de Sonora, cuestionó a AMLO por la fallida estrategia de seguridad en el país, que lleva a los ciudadanos a alzarse en armas en contra de los grupos delictivos, como pasó en el caso de Texcaltitlán.

En varias ocasiones López Obrador negó que eso ocurra en el país, pero la reportera le dio a conocer varios casos, que el mandatario admitió.

Sin embargo, entonces AMLO cambió el tema al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando, dijo, los delincuentes tenían el poder en el país y en su administración ya no sucede.

Sin camionetotas blindadas, ni aparatosos equipos de productores, reporteros, y ayudantes; así solita, #ReynaHaydee (@rynram) se fue a plantar frente al 'todopoderoso', y dio una cátedra de periodismo.



Tremenda mujer sonorense, preguntando valiente, mirando de frente. ¡BRAVO! https://t.co/JflBRLIYLZ — 𝘽𝙧𝙖𝙮 𝙅𝙤𝙙𝙤𝙧𝙤𝙬𝙨𝙠𝙮© (@Trolmalpagado) December 13, 2023

Luego de este intercambio de palabras, las redes sociales se volcaron a apoyar a Reyna Haydee Ramírez, pero también surgieron los defensores del presidente para lanzarse contra ella.

Dimes y diretes entre AMLO y reportero

Otro caso parecido ocurrió el 12 de julio, cuando el presidente tuvo un altercado con Ernesto Ledesma, del medio Rompevientos TV, quien denunció que un militante de Morena buscaría salir de prisión para ser candidato en Guerrero.

Se trataría de Marco Antonio García Morales, señalado como autor intelectual de la desaparición y muerte de Arnulfo Cerón Soriano y que ha ocupado cargos como jefe de gabinete del ayuntamiento de Tlapa.

En respuesta, AMLO acusó al reportero de intentar politizar el caso de Cerón Soriano y minimizó las posibilidades de que García Morales fuera candidato de Morena en Tlapan.

#VIDEO | Ernesto Ledesma, de Rompevientos TV, acusó que un funcionario de Guerrero que está en prisión saldrá para ser el candidato de Morena en Tlapa, Guerrero. AMLO le recriminó la denuncia y dijo que no estaba acostumbrado a “escuchar mentiras”.



🎥: Sara Pablo pic.twitter.com/SwFqAVc10r — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 12, 2023

Luego de dimes y diretes, el comunicador recriminó a AMLO por acusar a miembros de los medios de comunicación de hacer “politiquería” cada que tiene una discrepancia con ellos.

Elogios y “calaverita” de Lord Molécula a López Obrador

Por el contrario, a las mañaneras acuden reporteros identificados como simpatizantes de AMLO, pero un caso muy claro es Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, quien constantemente interviene en las conferencias para elogiar al presidente.

Una de esas intervenciones que llamó la atención ocurrió el 1 de noviembre, en el marco del Día de Muertos, cuando leyó una calaverita literaria al mandatario cuando se presentó el plan de reconstrucción de Guerrero, devastado por el paso del huracán “Otis”.

Ese día López Obrador presentó un plan de 20 puntos para la ayuda a los damnificados, sin embargo, al tomar la palabra el también youtuber cambio el tema al pedir permiso para leer una “calaverita“, algo que AMLO elogió.

Ay, no 🤡 ¡Que cringe!🫠



Lord Molécula le lee una calaverita a AMLO (@lopezobrador_).



Tiene frases como: "te dejo entre tanto muerto viviente, confiado en que serás el mejor presidente". pic.twitter.com/9kKEuraUVs — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 1, 2023

Antes, el 26 de abril, en una mañanera que dirigió el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, “Lord Molécula” saludó a las autoridades presentes y solicitó permiso para pronunciar una frase de cuatro palabras para el Presidente: “¡Dios salve al presidente!”.

La frase sorprendió a los presentes pues la original es “Dios salve al rey” y es utilizada en un contexto monárquico.

¿AMLO, premio Nobel de la Paz?

Ese mismo día, el reportero Silvestre Manuel Tomoltzin, representante de la Asociación Nacional de Locutores, propuso crear un comité para proponer a López Obrador al Premio Nobel de la Paz.

“La Asociación de Locutores proponemos formar un comité nacional para proponer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Premio Nobel de la Paz”, señaló.

Y pidió contar con el apoyo de la Secretaría de Gobernación; Relaciones Exteriores; Educación Pública y del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Manuel Bartlett se duerme en la mañanera

En la mañanera también ocurren cosas curiosas, como el pasado 15 de noviembre, cuando Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue captado durmiendo en la conferencia del presidente.

Como era de esperarse, en redes sociales se difundió un vídeo de Bartlett durmiendo, que fue retomado por diversos medios de comunicación.

:#Ar2BreakTime🦎🤣: (político)

Ni los de su propio gabinete pueden mantenerse despiertos ante su alteza serenísima.



Manuel Bartlett, director de la CFE, se quedó dormido en plena 'mañanera'.pic.twitter.com/f5AmsOjrpj — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 #FuerteComoTú (@ar2_mx) November 15, 2023