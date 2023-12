MATEHUALA.- Tras la creación de la “Alianza Progresista” en favor de Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena advirtió a los ahora ex priistas que no tienen lugar seguro en su equipo ni en el partido.

Encabezados por Eruviel Ávila, varios ex priistas anunciaron una alianza para acompañar a la precandidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo en sus aspiraciones por la presidencia de México.

¿Claudia Sheinbaum rechaza apoyo de ex priistas?

Durante una gira por Matehuala, San Luis Potosí la ex jefa de gobierno de Ciudad de México dijo que los ex priistas que dejaron el partido tricolor para apoyarla en sus aspiraciones presidenciales no tendrían un espacio o puesto asegurado.

Cuestionada sobre si tendrá un acercamiento con los políticos, antes de oposición, respondió que está en “ya veremos”.

“Agradezco el apoyo, pero ya después veremos. […] Ellos lo dicen así y ya veremos el acercamiento […] para todos nuestros militantes y simpatizantes eso no quiere decir que tienen un espacio y puesto y demás, sino que sencillamente se unen a este proyecto”.

Aunque Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, precisó el día de ayer que no sería su decisión si los ex priistas se unen al equipo de Sheinbaum, la morenista dijo hoy que le pedirá reunirse con ellos “si es necesario”.

“Pero no es un asunto de que llegan a ocupar un espacio, sino que renuncian allá y voltean para acá a decir que la alternativa es la alianza Morena, PT, Verde. No es que me pidieron permiso”.

La precandidata reiteró que “vale mucho la pena plantearlo, no es que digan: ‘me voy para acá porque me ofrecen un puesto’, sino que ellos toman una decisión, que es salirse del partido en el que militaron muchos años”.

Anuncian “Alianza Progresista” a favor de Sheinbaum

Entrevistada por medios, Sheinbaum reconoció que muchos de los integrantes de la Alianza Progresista “surgieron con el PRI” pero recalcó que algunos habrían expresado su apoyo a su campaña con anterioridad.

“Eruviel Ávila ya me había dicho que se había ido al Partido Verde. Adrián Rubalcava ya había dicho que me apoyaba; Murat también ya había dicho que me apoyaba”.

La ex jefa capitalina atribuyó la renuncia de una veintena de ex priistas a “una crisis de un modelo de alianza del otro lado y, al mismo tiempo, de lo que el PRI representó durante muchos años en nuestro país”.

“Ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no están de acuerdo con lo que en su momento decidieron que representaba para ellos estar en ese partido político”, expresó nuevamente.

Anuncian “Alianza Progresista” a favor de Sheinbaum

Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro Murat, Adrián Ruvalcaba y otros ex militantes del PRI anunciaron la creación de la “Alianza Progresista” para apoyar a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones de 2024.

Ramírez Marín afirmó que se sumaron a esta “alianza” debido a que “del otro lado no hay proyecto, “enfrente” está el proyecto (refiriéndose a Morena).

La “alianza” generó críticas por la larga trayectoria en el PRI de algunos de sus miembros.

Sigue la erradicación del PRI, pero por vía de la absorción, no de la derrota política e ideológica. Como por arte de magia: te metes a la panza a tus llamados "enemigos históricos" y presumes que ya los eliminaste. ¿Qué dicen los obradoristas puros de esta mimetización, sobre… https://t.co/BpRUcbmIqr — Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) December 19, 2023

Resaltó el caso del yucateco Ramírez Marín tras su renuncia la misma semana que Morena inició la encuesta para designar al candidato a la gubernatura del estado en la cual participó durante su primera etapa.

Por su parte, el día de ayer Mario Delgado felicitó a los ex priistas por su “congruencia” al unirse a la llamada “Cuarta Transformación” con su nueva alianza y les dio la bienvenida al movimiento.

Te puede interesar: Mario Delgado felicita a ex priistas por su “congruencia” al unirse a Morena