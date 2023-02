Déficit de vivienda en México, oferta y demanda: ¿cómo superar los desafíos?

En los últimos 30 años la composición familiar ha cambiado drásticamente en México, lo que ha llevado a que baje la cantidad de personas que viven en un solo hogar.

Déficit de vivienda en México, los desafíos

Según datos del Censo de Población del Inegi, en 1995 eran 4.7 personas en promedio las que habitaban una sola casa. En 2020 la cifra bajó a 3.6. Esto ha implicado muchos desafíos para el desarrollo de la vivienda en México, por lo que expertos se han encargado de crear soluciones ante los problemas y cambios que se han generado en el sector.

En charla con el Diario, previa a su participación en una mesa panel en el marco de la pasada 31 Convención Nacional de la Canadevi que se efectuó en Mérida, el doctor Albert Saiz, profesor asociado en los programas de planeación urbana y bienes raíces en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), habló sobre los resultados del estudio “Enfrentando la vivienda: reto en América Latina”.

El déficit de vivienda en México es de casi 16 millones casas

En ese estudio, en dos partes, se señala el estado actual del sector de la vivienda en México, en el que destacan el déficit de vivienda en México de casi 16 millones casas que deberá ser cubierto los próximos 20 años en el país, los cambios demográficos y el papel del Estado para aplicar políticas públicas.

“Hay una primera parte del estudio en la que analizamos la situación de la vivienda en la región donde encontramos que los principales problemas son la informalidad y el déficit en el mercado. Pero igual tenemos el crecimiento de la población, que sigue avanzando, aunque ha comenzado a desacelerarse.

“También tenemos la composición familiar, que ha cambiado drásticamente en los últimos 30 años. En 1990 eran 5 personas quienes vivían en una sola casa en promedio, en 2020 esa cifra bajó a 3.6 habitantes. Eso quiere decir que por cada 100 mexicanos necesitamos ahora 28 casas más para colocar a esa gente que se divorcia, que tiene pocos hijos o que no tiene”, señala el académico español.

Papel de municipios para superar el Déficit de vivienda en México

Otro de los temas que se abordan en el estudio es el papel de los municipios en las estrategias de política de vivienda. El académico señaló en la charla que compararon las políticas nacionales con las locales, destacando los avances en las leyes e instituciones, como el Infonavit.

Pero también encontraron que el avance de las medidas federales no se ha replicado a todos los municipios, pues algunos aún carecen de calidad en sus instituciones; el problema de corrupción y la informalidad sigue latente en esas ciudades.

“En la segunda parte hablamos más de políticas de vivienda. Identificamos 28 estrategias, pero las que destacan son las referentes a la oferta y la demanda, así como las políticas nacionales Vs. las municipales. Nos enfocamos en las leyes y éstas han cambiado, como la del Infonavit, el uso del suelo, la referente a los ejidos, y eso está perfecto, pero tenemos que movernos más al nivel municipal.

Hay buenas leyes en México y es uno de los líderes en políticas de vivienda, pero esto hay que llevarlo al nivel municipal, agregó el experto del MIT.

El académico puso como ejemplos a las ciudades de Zapopan, Jalisco, y León, Guanajuato, de un buen trabajo en políticas de vivienda, pero señaló que hay municipios donde aún tienen grandes diferencias en la calidad de las instituciones.

“La corrupción y la informalidad son un problema. Lo que falta ahora es que ese modelo nacional se lleve al nivel municipal, apretar las tuercas a los alcaldes donde tienen problemas agudos de vivienda para saber dónde está el suelo desarrollable para los próximos años, dónde está la infraestructura, hay que aprender más de los casos de éxito”.

Oferta y demanda de la vivienda en México

Otro de los problemas que se abordan en el estudio es el de la oferta y la demanda de la vivienda en México, en la que, opina el académico, se ha impulsado más a la segunda a través de las instituciones de vivienda y crédito, pero la política de oferta a veces no ha sido clara por la falta de mejores mecanismos para que las personas accedan a créditos o poca claridad en las reglas municipales para poder construir.

“Por mucho tiempo se ha manejado una política enfocada en la demanda, pero sin una clara orientación de política de oferta, parte del problema es que a veces no hay suelo edificable y los desarrolladores se tienen que ir a 10 kilómetros para encontrar una zona habitable, y como desarrollador, es difícil encontrar actualmente esas tierras", dijo.

Entonces, continuó, eso crea saltos y los desarrolladores, como no encuentran tierra, se van y hablan con cualquiera que les vende el terreno hasta que encuentran y a veces estas zonas no tienen buena infraestructura, esas casas quedan lejos, tienen electricidad que funciona a los primeros días y luego no porque está muy lejos de donde realmente se necesita.

¿Cuál es la solución para responder al reto del déficit de vivienda en México?

Como conclusión, señaló en la entrevista que “no existe una solución única para proporcionar accesibilidad de alojamiento. Muchas instituciones deben estar adecuadamente diseñadas y trabajar en sincronía para crear sistemas que produzcan viviendas de calidad en cantidades suficientes y a precios asequibles.

“Por lo general, se necesitan muchos instrumentos y enfoques de política. Es mejor pensar en diferentes programas, como herramientas que se pueden implementar según sea necesario en circunstancias específicas y geografías. Cada herramienta específica solo es útil si se usa en el contexto apropiado para atacar los problemas relevantes que dicha herramienta puede abordar, pero no otros”, señaló.

El economista español agregó que “la combinación de herramientas, a veces en roles alternativos, a veces en funciones complementarias, tiende a producir resultados aún mejores. El proceso es artesanal y, a menudo, requiere la experimentación de admistraciones nacionales, gobiernos regionales y municipales, así como el emprendimiento y la creatividad de actores locales: consumidores, desarrolladores y comunidades”, afirmó el doctor durante la charla con el Diario.

El señor Saiz estuvo en la ciudad de Mérida, Yucatán, el pasado 10 de febrero en el marco de la 31 Convención Nacional de la Canadevi —de la que el Diario informó—, para presentar la segunda parte del estudio en la mesa panel “Análisis y perspectivas de la demanda en México”, en donde estuvo acompañado por el director sectorial de los trabajadores del Infonavit, Mario Macías Robles y Jorge Yarza, socio líder de real estate, turismo e infraestructura de la empresa Deloitte México.— Rodrigo Aranda García