CIUDAD DE MÉXICO.- Un acalorado debtate en torno al llamado Plan B, convirtió en tendencia la "Ley Olimplia", luego de que entre dimes y diretes la senadora por Morena Rocío Abreu lanzara amenazas contra Lilly Téllez, ahora del PAN, sobre un presunto vídeo íntimo.

La discusión ya comenzaba a subir de tono cuando revivieron su pleito personal e intercambiaron acusaciones, durante la presentación de una reserva al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

La legisladora panista calificó de corrupta y ratera a la morenista por el video donde aparece recibiendo fajos de dinero en oficinas del gobierno de Campeche y llamó "burrócratas" a los legisladores de Morena.

"Reciben billetes, un montón de billetes a la vista de todo el país, advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes y todavía vienen aquí y no quieren que les digan 'bola de corruptos bribones burócratas'. Señores, para eso les pagan, para que afronten la realidad yo lo siento mucho senadora, por fortuna ustedes se enteraron por mí de las tranzas de García Luna, porque yo sí lo estuve denunciando durante años en cambio ustedes de la mafiocracia llegaron a hacer las cosas peor".

Día negro para la libertad y la democracia en México, morena se vendió contra el INE, para hacer trampa en las elecciones.



El 26 debemos protestar en el Zócalo. En defensa de nuestra patria, por amor a México ?? pic.twitter.com/xImFgFkcxb — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 23, 2023

En respuesta, la senadora Rocío Abreu aclaró que ella declaró que otros funcionarios públicos reciben dinero en efectivo del gobierno de Campeche y en otros estados del Fondo pesquero, por la falta de sucursales bancarias en comunidades pequeñas.

La morenista arremetió contra la exconductora de televisión, a quien el año pasado acusó también en sesión del Pleno, de haberse acostado con medio TV Azteca.

"Lilly, no te preocupes, ya va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema, y sin duda alguna cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa", señaló.

“Ley Olimpia":

Por quienes aseguran que Rocío Andriana Abreu violaría esa ley luego de amenazar a @LillyTellez con revelar un video íntimo. pic.twitter.com/T67JXksFlO — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 23, 2023

Según cita El Universal, fuera de micrófono la senadora Rocío Abreu llamó "piruja" a Lily Téllez. Algunos testigos del dicho incluso pidieron que ahí mismo la senadora se disculpara con la compañera.

Rocío Abreu responde a polémica por la "Ley Olimpia"

Después de hacerse viral sus declaraciones, la senadora Rocío Abreu se apresuró a negar que algún momento hablara de un vídeo íntimo, sino que dijo "no era apto para menores de 18 años".

Yo dije video no apto para menores, no intimo. ???? — Rocío Abreu Artiñano (@RocioAbreuA) February 23, 2023

A través de redes sociales, diversos internautas alzaron la voz, recordando a la senadora morenista que es un delito tipificado por la ley, a través de la "Ley Olimpia" el amenazar o intimidar a una persona con la divulgación de un vídeo íntimo, que vulnere su persona.

Desde el Senado, en pena sesión, la senadora morenista Rocío Abreu amenazó con filtrar un video íntimo de la panista Lilly Téllez.



Es un hecho lamentable y reprobable que nuestros legisladores violenten las leyes sin pudor alguno.



Aquí un poco de lo que nos dice la #LeyOlimpia pic.twitter.com/ZZEaXswXcn — Magnolia Garcia (@MmagnoliaGarcia) February 23, 2023

Si esto es una alusión a material sexual me parece muy grave que desde una tribuna como lo es el Senado se amenace a una mujer de exponer contenido íntimo para descalificarla. Mucho apoyo a Ley Olimpia para seguir con violencias sexuales. https://t.co/HZdQlv8Wmc — La Mala uD83EuDEC0 (@LaMalaC) February 23, 2023

@RocioAbreuA por lo visto al igual que layda Sansores no conoces la ley Olimpia cuidadito con lo que hagas por qué toda la fuerza del PAN uD83DuDD35 del PRI uD83DuDD34 del PRD uD83DuDFE1 de MC uD83DuDFE0 y de la justiciauD83EuDDD1??? te caerá encima — Emi (@ERGranados13) February 23, 2023