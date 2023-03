El desempleo real sería mayor en México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En México la tasa de desocupación es de 3% de la Población Económicamente Activa (PEA), pero este indicador no considera a las personas disponibles que tampoco tienen trabajo; por tanto, el desempleo real o ampliado, al sumar ambos grupos, sube a 11%, advierte reporte del Observatorio del Trabajo Digno, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El desempleo afecta en mayor medida a mujeres, son 4 millones 434 mil; es decir, aunque representan el 40% de la PEA, aportan el 60% del desempleo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2022 publicado por el Inegi.

Según la ENOE, de un universo de 60.1 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa, 1.8 están desocupadas, lo que representa el 3%. Es decir, son personas que, en el momento de levantar la encuesta, dijeron que durante la semana previa en que se les preguntó, no laboraron ni una sola hora en el mes anterior y buscaron activamente trabajo en la semana anterior a la encuesta.

Pero, además, hay otro grupo de 5.4 millones de personas, que están disponibles para trabajar, y la única diferencia es que no buscaron trabajo en esa misma semana previa, la gran mayoría porque creen que no podrán encontrarlo.

La suma de estos dos grupos, los desocupados y los disponibles, son 7.2 millones de personas, el 11% de las personas en edad de trabajar que forman, en realidad, el desempleo completo. Ni uno ni otro tuvo trabajo remunerado en el momento en que se hizo la encuesta, a pesar de que sí están en condiciones de ocuparse.

“Es obvio que el desempleo en México es mayor al 3%. Con datos oficiales, nuestro reporte cuestiona la percepción errónea sobre las dimensiones reales del desempleo en México. De hecho, incluimos un análisis de lo sucedido durante los primeros meses de la pandemia, 13 millones de personas de personas dejaron de trabajar y la desocupación no sube. Lo que pasó es que esas personas quedaron ‘disponibles’, pero obviamente en esas semanas no salieron a buscar empleo”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

De acuerdo con la ENOE, las mujeres representan el 41% de la PEA, pero sumando las desocupadas más las disponibles, aportan el 61% del desempleo. En el caso del sector femenino, la tasa de desempleo real es de 15.7%. Tomando en cuenta el desempleo completo, de 7.2 millones de personas desempleadas, casi 4.4 millones de ellas son mujeres.

Para el caso de las personas jóvenes (de 15 a 29 años de edad), representan el 28% de la PEA, pero al conjuntar los desocupados más los disponibles, aportan el 43% del desempleo.

En este caso, de los que están en posibilidad de trabajar, la tasa real de desempleo es de 16.1%. En números, son 3 millones 75 mil personas jóvenes. Fuera de las cifras de la PEA hay, además, 16.4 millones de personas en edad de trabajar pero que se consideran "no disponibles", de ellas el 95%, 15.6 millones, son mujeres; no pueden salir a buscar trabajo porque realizan labores de cuidado y domésticas, sin remuneración. "Estas mujeres están excluidas del mundo laboral y se les ubica en la población no económicamente activa (PNEA), aunque son esenciales para el funcionamiento de los hogares y de la economía. Por eso es indispensable el sistema nacional de cuidados", añadió Paulina Gutiérrez, del equipo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. "Exclusión y precariedad son dos caras de la misma moneda que producen pobreza. Sin cambios de fondo en el sistema laboral para incluir a millones de personas, en especial, mujeres y jóvenes, y para garantizar salario suficiente, la pobreza seguirá afectando alrededor de la mitad de la población, como sucede desde hace 30 años", destacó Gómez Hermosillo.