Extranjero denuncia corrupción en el Aeropuerto de Cancún; mexicanos le responden (VÍDEO)

CANCÚN.- Un turista extranjero acudió redes sociales para exponer que habría sido víctima de corrupción en el Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo a su llegada a México para una visita de tan solo cinco días, sin embargo, los internautas nacionales cuestionaron su denuncia.

A través de su cuenta de TikTok, el influencer español Carlos Sabbagh denunció que una agente aduanal en el Aeropuerto Internacional de Cancún intentó pedirle una “mordida” durante la documentación de su equipaje.

“Antes de empezar a grabar, me estaba dejando caer que si la soborno no me pondría multa, pero no accedí”, escribió en el texto de sus tres vídeos en TikTok exhibiendo su interacción con una de las empleadas de migración al ingresar un dron a territorio nacional.

Noticias Relacionadas Influencer mexicana es detenida por pasarse un alto; la policía halla objeto ilegal en su auto

Influencer extranjero denuncia corrupción en el Aeropuerto de Cancún

Con el título “Mi experiencia con la policía corrupta de México”, Carlos Sabbagh aseguró que los agentes intentaron estafarlo pero “los pillo con una cámara oculta”.

En el primer vídeo del influencer de viajes se le ve caminando junto a la agente aduanal mientras discuten si tiene el permiso para ingresar el equipo, a lo que responde que si lo posee pero que “no sabía que por entrar un dron tenía que pagar un porcentaje”.

Al llegar a una ventanilla la agente llena un formulario por el ingreso del equipo y explica que la próxima vez que viaje a otro país Secretaría de Economía de su natal España puede expedirle un carnet ATA.

“Es el pasaporte de tu equipo, y así lo presentas y no tienes que pagar”, afirma la agente en de la aduana, a lo que el extranjero cuestiona si la factura del equipo con el IVA que pagó en España no es válida en México. “No”, responde simplemente la mujer.

En los vídeos le informan que el pago por ingresar el equipo es del 16% de su costo al comprarlo, que el extranjero paga pero se le ve irritado por el cobro.

Al finalizar su trámite en la aduana, el influencer comparte otros dos vídeos en lo que una patrulla lo detiene “supuestamente por exceso de velocidad cuando iba por debajo”, asegura el residente de Barcelona, España.

En el primer TikTok el oficial explica de cuanto es la multa por manejar a exceso de velocidad y los tiempos para pagar, tras lo que le pregunta si no tiene tiempo de pagarla al día siguiente. “Planificando como pillar la mordida”, dijo en su narración el influencer.

Carlos Sabbagh finaliza su serie de tiktoks con un vídeo donde se ve al policía explicando como “evitar problemas” en cualquier país al respetar los señalamientos viales, pero el agente nota la cámara y cuestiona si está grabando, lo que el español niega.

Lee también: Turista extranjero advierte sobre los taxis en Cancún: ''Es el negocio más corrupto del mundo''

Mexicanos responden a influencer español por denuncia en Quintana Roo

Tras compartir su experiencia al pasar por la aduana del aeropuerto de Cancún, los internautas mexicanos respondieron a Carlos Sabbagh asegurando que los agentes nunca le cobraron una “multa” por no pagar la mordida, sino el impuesto por ingresar mercancía al país.

Los internautas cuestionaron la denuncia y respaldaron a la agente aduanal: “Ok, en México hay corrupción, pero en esta ocasión no la veo”, escribió un usuario.

“Un simple cuaderno ATA y solucionado, la Sra se está explicando bien..no entiendo”; “hombre cuál corrupcion cada país tiene reglamentación en aduanas y el porcentaje de impuestos que se paga cuando se hace la importación”, fue otro comentario.

“No te cobraron multa, te cobraron impuestos. Por no declararlo. España tiene las mismas reglas. Desconocerlas no te exime de ellas”, escribió otro usuario en la parte tres de la experiencia del extranjero en la aduana mexicana.

Mexicanos responden a influencer español

“Tienes derecho de ingresar 500 dolares en mercancía, sin tener que pagar impuestos adicional a tu equipaje, si te contaron eso?”, mencionó otro sobre porque el costo del dron hizo que el influencer deba pagar el impuesto.

"Que está pasando, el señor obrador elimino la corrupción con un chasquido Colli Thanos", escribió en broma otros.

Además hubo comentarios respaldando la denuncia del extranjero que alegaron que el impuesto, aunque real, no debería existir, y quienes dijeron nunca haber tenido que pagarlo pese a viajar con drones.

En una conversación entre los seguidores de la cuenta @mundo_oce nuevamente señalaron que nunca se le cobró una multa, sino un impuesto.

“Pero entonces llevar un dron a México es como si compraras uno nuevo? Ósea es mejor comprarlo en México que terror”, comenzó la conversación. “No, tú puedes entrar con cierta mercancía exenta de pago de impuesto de importación, pero su pertenencia no está exenta, se le cobró ese impuesto”, respondió otro usuario.