Sí hay fentanilo en México, el Ejército mexicano incautó más de 1.8 millones de dosis

Este martes 14 de marzo, se dio a conocer que el Ejército mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron un millón 834 mil 862 pastillas de fentanilo en Baja California; hecho que confirma que sí hay fentanilo en México.

Los hechos desmienten al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues apenas el pasado 9 de marzo de este año, durante su conferencia mañanera, aseguró que "Aquí (en México) nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el programa?".

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el aseguramiento de más de 1.8 millones de dosis de fentanilo en México ocurrió desde el día domingo 12 de marzo, aunque hasta ahora se informó de manera pública.

El Ejército mexicano pormenoriza que se logró incautar más de 1.8 millones de dosis de fentanilo en México, en la ciudad de Tijuana, Baja California, con la acción coordinada junto a la Guardia Nacional y la FGR.

La dependencia agrega que durante el mismo operativo aseguraron 400 kilogramos de metanfetaminas, un vehículo y un inmueble ubicado en la colonia Colinas del Sol, municipio de Tijuana, Baja California.

¿Qué incautó el Ejército mexicano durante el operativo contra el fentanilo en México?

Como resultado de los trabajos de inteligencia, Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la FGR, tuvieron conocimiento que dicho inmueble era utilizado para efectuar actividades ilícitas. donde establecieron un perímetro de seguridad, para cumplir una orden técnica de investigación. Lo que se inautó fue lo siguiente:

1,834,862 pastillas de fentanilo .

. 400 kg de probable metanfetamina.

1 vehículo.

1 inmueble.

Se informó que todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para realizar las investigaciones y acciones periciales que confirmen el tipo y la cantidad total de droga.

AMLO niega que haya fentanilo en México

Como adelantamos, apenas el jueves 9 de marzo AMLO había negado durante su conferencia mañanera que exista fentanilo en México, ni producción, ni consumo, aunque los hechos confirman con contrario.

En aquella fecha, el presidente de la República se pronunció contra el Partido Republicano del vecino país, luego del planteamiento que hiciera sobre una iniciativa que autorizaría a las fuerzas armadas de Estados Unidos que intervengan en México para combatir el narcotráfico, con el fn de evitar que el fentanilo cruce la frontera.

Esa mñana, AMLO aseguró: "De una vez fijamos postura: nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio".