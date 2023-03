Carlos Slim Domit ve buenas bases para la expansión

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La economía mexicana cuenta con buenas bases para expandirse en todos los sectores durante los siguientes años, aseguró Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración de Grupo Carso y América Móvil.

“Vienen etapas de buen crecimiento para todas las industrias, incluido el turismo”, afirmó ayer el hijo del magnate Carlos Slim Helú en una ponencia magistral durante el 47 Tianguis Turístico que se realiza en Ciudad de México.

Destacó la fortaleza de la economía mexicana así como las importantes oportunidades para detonar su desarrollo mediante el turismo, la tecnología y la relocalización de empresas, conocida como nearshoring.

Desde su punto de vista, la pandemia, la disrupción en las cadenas globales de suministros, así como el conflicto entre Rusia y Ucrania, aceleraron los procesos de digitalización en todo el planeta. Además, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tomará una mayor relevancia para los inversionistas, sobre todo los de Estados Unidos, que buscan traer a la región parte de su producción de Asia, señaló Slim Domit.

En su opinión, las empresas mexicanas necesitan ser competitivas ante un potencial de mercado de más de 400 millones de personas en la zona, cuya gran mayoría son jóvenes, con ingresos crecientes y con un potencial de crecimiento de mercado interno fundamental.

Para Slim Domit, el Tren Maya y otros proyectos son fundamentales para el crecimiento del mercado interno y van a generar inversiones en el sureste.

“En Centro y Latinoamérica nos vamos a ver como una región económica cada vez más fuerte”, manifestó.

En el caso particular del turismo, opinó que los empresarios tienen la oportunidad perfecta para explotar el potencial de crecimiento del sector.

“El turismo es un sector fundamental que genera mucha inversión, desarrolla infraestructura y comunicación… Vamos a ver crecer mucho a México en turismo”, dijo el también filántropo.

Vía contra la pobreza

La inversión que genera empleos es la mejor vía para atajar la pobreza en México, siendo la tecnología y digitalización una de las soluciones para impulsarla, consideró Carlos Slim Domit.

“La pobreza como sabemos se atenúa con la calidad, pero lo que realmente la resuelve es el empleo y para generar empleos se necesita inversión”, comentó.

En este sentido, dijo que la tecnología y la inversión en infraestructura son ejes que podrán potenciar la economía de los mexicanos, al encontrarse en la era humana “más disruptiva, más rápida y más profunda”.

“Es una sociedad que está basada en la capacidad económica de las personas y que va a llevar a que la solución o la superación de la pobreza ya no sea sólo por un concepto ético y moral, sino por una necesidad económica”, consideró.

Además, el empresario mexicano resaltó la necesidad de fortalecer el mercado interno ya que esto permitirá al país participar en la economía global.

“En esta nueva era quien no tenga un mercado interno fuerte, quien no tenga gente para fortalecer su economía, no va a poder participar adecuadamente”, expresó.

Subrayó que las telecomunicaciones, conectividad y turismo son negocios donde la inversión es de suma importancia.

Señaló que el turismo es importantes para el país y en el que se ha apostado desde generaciones pasadas, toda vez que los incrementos en la demanda de estos servicios escalaron hasta un 70 % durante la pandemia y se mantiene con miras al crecimiento.

Slim Domit enfatizó que México es está dentro de los 10 países más importantes en el sector terciario, siendo el segundo país a nivel global, solo detrás de Francia, pero sbre todo, dijo, “es la que tiene más potencial”.

“El turismo es un sector fundamental, que genera mucha inversión, mucho desarrollo de infraestructura, de comunicación y de conectividad, como puertos aeropuertos carreteras”, añadió.

Abundó que el turismo también es un sector que detona la construcción, que es uno de los segmentos económicos más importantes “para detonar la economía interna”, ya que más del 80 % de los insumos de esta industria son elaborados en el país.

Slim Domit también explicó que México tiene una posición privilegiada, con una economía sólida, con conexión con todo el continente y el mundo, así como una conectividad e infraestructura que permitirá al país participar en las discusiones globales sobre inteligencia artificial, digitalización, realidad aumentada, ciudades inteligentes, entre otros temas de actualidad.