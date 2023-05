AMLO: Nadadoras no acudieron a nosotros; si Elías Ayub las apoyó ¡qué bueno!

Luego de que la Selección Mexicana de Nado Sincronizado desmintiera al Presidente sobre el apoyo que según el mandatario dio el Gobierno para acudir al Mundial de la especialidad en Egipto y que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara también causara polémica por sus declaraciones sobre las participantes, esta mañana en su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema.

El Presidente afirmó que las nadadoras “No acudieron a nosotros, desde luego que apoyamos el deporte” y si las apoyó el yerno de Carlos Slim (Arturo Elías Ayub) "¡qué bueno!". A su vez, se refirió que, a partir de este hecho, hay más ataques al Gobierno por parte de los periodistas o simpatizantes del conservadurismo. Pese a esto, López Obrador afirmó que su gobierno ha apoyado a los deportistas como nunca, incluso, el Instituto para devolver al pueblo lo robado cada año entrega un promedio de 500 millones de pesos de manera directa a deportistas de alto rendimiento.

Estas declaraciones se dieron luego de que, también en una de sus conferencias matutinas, había afirmado que sí habrían apoyado al equipo de nado sincronizado y que, incluso, en tono de broma afirmó habían varias integrantes que pertenecían a la Sedena.

Las del equipo de nado artístico “no acudieron a nosotros", aseguró ahora el presidente López Obrador.



Si las apoyó Arturo Elías Ayub, "¡qué bueno!”, dijo.



Ana Gabriela Guevara le responde a nadadoras

La directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, acusó al equipo ganador de cuatro medallas en el pasado Mundial en Egipto de no justificar apoyos que se les han dado por 40 millones de pesos y, que debido a esto, declaró en un programa de radio que "Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware…

Al cuestionarle sobre por qué no se apoyó al equipo de nado sincronizado, la titular de la Conade fue muy clara: Porque estaban avisadas con tiempo de antelación que esto iba a pasar (no habría recursos) (...) Si quieren seguir en el chantaje, tienen dos vías: seguirla padeciendo y seguir adelante con su novela porque de momento, no hay forma de darles recursos".

La directora aceptó que no hubo y no ha existido apoyo para los deportes acuáticos. "Si bien sabemos que hay una denuncia contra el presidente de la Federación Mexicana de Natación (Kiril Todorov), la Conade no es la demandante. El presidente y la federación siguen un proceso legal".

