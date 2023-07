Xóchitl Gálvez reta a AMLO y lo llama mentiroso tras nueva mención en "La Mañanera"

Luego de que el INE aprobara medidas cautelares para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de hablar de Xóchitl Gálvez y el proceso electoral de 2024, el mandatario afirmó en su rueda de prensa llevada al cabo en Baja California Sur que dicha resolución buscaba silenciarlo y, según dijo, como no había sido notificado aún, de nuevo arremetió contra la senadora por el PAN para pedir que se investiguen contratos que habría recibido por 1,400 millones de pesos.

Ante esta nueva mención de López Obrador, Xóchitl Gálvez contestó al mandatario casi de inmediato en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. En dicha entrevista Gómez Leyva resaltó que, pese a la resolución del INE, Andrés Manuel López Obrador de nuevo había cargado contra la senadora del PAN hablando de la cifra millonaria que habría obtenido por contratos para sus empresas en los últimos nueve años.

Ante esto un reportero que tomó la palabra en la mañanera le expuso al mandatario que Xóchitl Gálvez había obtenido contratos en su gobierno, a lo que respondió: "Claro que no sabíamos que las empresas eran suyas". Según Gómez Leyva, esto demuestra que los contratos no se resuelven con base al servicio que se brinda, sino de quién es. Ante esto Gómez Leyva criticó el actuar de la entrega de contratos pues, según lo expuesto, de saber que la empresa era de la senadora del PAN, no se los hubieran otorgado o bien, los hubieran otorgado a empresas que no figuraran como "adversarios".

.@lopezobrador_ insistió en investigar los contratos que ha recibido la empresa de @XochitlGalvez, a pesar que su gobierno ha solicitado sus servicios. “No sabía que era su negocio, la información que me llegó es que recibió mil 400 mdp”, señaló. pic.twitter.com/ztADai4u8i — Animal Político (@Pajaropolitico) July 14, 2023

Para entender mejor: AMLO afirma que medidas del INE buscan silenciarlo; arremete de nuevo contra Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez reta a Andrés Manuel López Obrador

"Reto al presidente @lopezobrador_ a que demuestre que en 9 años mis empresas han obtenido contratos del gobierno por 1,400 millones de pesos. Si lo demuestra renuncio a la candidatura, pero si no puede demostrarlo que él renuncie a la presidencia" #XóchitlVa — Xóchitl Gálvez 2024 (@Xochitl2024) July 14, 2023

Ante lo expuesto por López Obrador sobre los 1,400 millones de presos, que según habría obtenido las empresas de Xóchitl Gálvez en los últimos nueve años por contratos de gobierno, Gómez Leyva le preguntó si esto era cierto. Ante el cuestionamiento, la senadora por el PAN fue contundente con su respuesta:

"Ciro, me está confundiendo con Felipa Obrador, su prima. Ella sí que ha recibido contratos por cerca de mil millones de pesos. Yo reto al Presidente: Si él me demuestra que yo tengo contratos por 1,400 millones de pesos, renuncio hoy a la candidatura, a la aspiración de coordinar este frente y, si no, que renuncie él a la presidencia por mentiroso", afirmó.

Tras reiterar de nueva cuenta Gómez Leyva los argumentos de López Obrador y la cifra que el mandatario señala, el periodista volvió a cuestionar a Xóchitl Gálvez: ¿Verdad o falso?.

Ante el nuevo cuestionamiento, Xóchitl Gálvez de nuevo respondió: ¡Falso!

"Ciro, yo tuve contratos por 2 millones de pesos en el sexenio de Fox, de servicios de mantenimiento; en el gobierno de Calderón 14 millones 838 mil pesos; en el gobierno de Peña 12 millones y en la actual administración 17 millones, contratos que mi empresa se ganó en licitaciones, nadie se lo regaló".

Ante las cifras dadas por Xóchitl Gálvez, Ciro Gómez Leyva le reafirmó que esos contratos daban un total de poco más de 46 millones de pesos.

"Renuncio a la candidatura si yo tengo contratos por 1,400 millones de pesos. Y si no, que él renuncie por mentiroso", insistió Xóchitl Gálvez, asimismo pidió que la dejara de difamar.

Gómez Leyva le dijo que eso no iba a pasar y que de nueva cuenta la mencionó porque, según López Obrador, aún no había sido notificado por el INE.

Xóchitl Gálvez afirmó que sus empresas se dedican al servicio de mantenimiento, sin embargo, ella no está al frente como tal de esas ellas y, debido a que su nombre no aparece fue como pudo ganar algunas licitaciones. Asimismo reiteró que su empresa es una de las mejores en su ramo. La senadora informó que, se le dieron esas licitaciones por que no ubicaban el nombre de su esposo e hija.

Adicional a lo anterior, Xóchitl Gálvez mencionó que le quedaba claro que, a "partir de hoy, ningún funcionario público podrá contratar el servicio de empresas capaces y formales a menos que sean cuates de Zoe Robledo o funcionarios públicos corruptos como 'Nacho' Ovalle que él sí se voló 15 mil millones de pesos y que el presidente lo alcahuetea y lo tiene en su gobierno. Los hijos de Manuel Bartlett intentaron vender ventiladores al Seguro por tres veces su valor, ellos sí son corruptos Ciro".

Aquí la entrevista completa:

"Reto al presidente @lopezobrador_ a que demuestre que en 9 años mis empresas han obtenido contratos del gobierno por 1,400 millones de pesos. Si lo demuestra renuncio a la candidatura, pero si no puede demostrarlo que él renuncie a la presidencia": @XochitlGalvez en #PorLaMañana pic.twitter.com/CX3gnywQGR — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 14, 2023

