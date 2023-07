Xóchitl 'vence' a AMLO: El INE ordena al presidente no hablar de ella en las mañaneras

En sesión extraordinaria realizada este jueves, la Comisión de Quejas del INE aprobó medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ordenó no hablar más de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz en sus conferencias mañaneras.

Además, deberá bajar de sus medios electrónicos las mañaneras donde AMLO critica a la aspirante a candidata opositora a la Presidencia.

El motivo de las medidas cautelares contra López Obrador es que con sus comentarios vulnera los principios de neutralidad y equidad electoral.

La resolución es en respuesta a una denuncia que interpuso Xóchitl Gálvez contra el presidente por uso indebido de recursos públicos y violación a principios de neutralidad, imparcialidad y equidad al lanzarse en su contra durante las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Aún falta que se dé una resolución sobre otra denuncia de la senadora por violencia política de género, que atribuye a López Obrador porque "cuestiona su capacidad por su calidad de mujer" y la "reduce al resultado de un consenso entre hombres".

En la sesión extraordinaria de hoy, la consejera electoral Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas, señaló que el INE dejó en claro al presidente lo que puede y no puede decir en la mañanera.

El presidente tiene claro que puedo o no puede decir en la mañanera

“Cuando tuvimos una reunión con el presidente de la República nos señaló que le diéramos claridad respecto de lo que no tenía que hacer para que se guardara el orden constitucional, y hemos sido enfáticos, me parece que sí hay claridad, los señalamientos que puede verter el presidente en la mañanera no deben estar relacionados ni a favor ni en contra”.

Recordó que él propio mandatario propuso a Morena un modelo para el proceso interno que incluye que él no pueda hacer expresiones ni positivas ni negativas respecto a sus "corcholatas", lo que debería replicar para los aspirantes de la oposición.

Se ordenó al mandatario eliminar o modificar las conferencias de prensa en las que hizo mención de la senadora y sele ordena abstenerse de emitir manifestaciones como las denunciadas

La decisión tomada por unanimidad manda una tutela preventiva para que el presidente evite hacer comentarios, opiniones o señalamientos respecto a temas electorales.

