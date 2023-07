Xóchitl Gálvez reitera que demandará penalmente a AMLO: Ya le gané dos

CIUDAD DE MÉXICO.- " Vamos dos cero, está a punto del ponche el Presidente en términos beisboleros. Le gané el amparo, ya le gané el del INE y ahora viene una demanda penal", afirmó Xóchitl Gálvez luego de insistir en que López Obrador violó el secreto fiscal al revelar los contratos de su empresas con otras empresas.

En entrevista en el puerto de Veracruz, la senadora y aspirante a la candidatura presidencial por parte del Frente Amplio por México, reconoció que enfrentará a todo el aparato del Estado en su contra y apuntó: "La gente me está acompañando porque saben que es un hombre que no tiene límites y que va a usar todo, pero machos como esos me he encontrado muchos en la vida".

Declaraciones de Xóchitl Gálvez sobre AMLO

Reiteró que tiene derecho a tener una empresa exitosa y sus contratos son entre clientes privados, no son del gobierno, hay 80 millones de contratos ganados lícitamente, por lo que si el Presidente cree que hay algo indebido que me denuncie penalmente. "Pero es tan chingona mi empresa que su gobierno me ha dado contratos", subrayó y dijo su empresa tiene 31 años.

"Cuál es el delito de una empresa que da servicios de aire acondicionado, que da mantenimiento a sistemas de alarma y detección de incendios, que hace instalaciones... Creo que el problema no es tener una empresa, el problema es robarse el dinero y de una vez los invito a que me enseñe los contratos de sus hijos, a ver con qué pagaban la renta en Houston", dijo la senadora

uD83DuDCCD Xóchitl Gálvez Ruiz llega a Veracruz y advierte que denunciará al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien acusa de violar el secreto bancario al exhibir datos de su empresa y clientes.

“Lo invito a que me enseñe los contratos de sus hijos”, declaró. uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/Vw5IYlVZUX — XEU Noticias (@xeunoticias) July 15, 2023

Reiteró que demandará penalmente al Presidente porque" hizo pública información confidencial de mis clientes y el delito es haber violado el Código Fiscal porque él no tiene derecho a tener acceso al SAT, él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes y eso abuso de autoridad... Él quiere hacer creer a la gente que yo soy bandida, pero yo no soy bandida, yo no me he robado dinero, él tiene muchos bandidos en su gobierno", concluyó.

AMLO Vs. Xóchitl Gálvez: reacciones en redes sociales

En redes sociales, continuaron también los mensajes en torno a la ilegalidad de la información difundida. El comité organizador del Frente Amplio por México difundió una carta en la que piden al presidente que se abstenga de atentar contra los derechos de las personas.

Desde el Comité Organizador hacemos un llamado al presidente a que se apegue al cumplimiento de la Constitución.#FrenteAmplioPorMexico

uD83DuDD35uD83DuDD34uD83DuDFE1 pic.twitter.com/XBqEnU76bs — Frente Amplio por México (@ComiteFAM) July 15, 2023

Por su parte, la agrupación Sociedad Civil México exigió al mandatario que se apegue irrestrictamente a la legalidad y al respeto.

Por favor suscribe y comparte.

------------

Carta al Lic. @lopezobrador_ ,



Rechazamos el amedrentamiento constante al sector privado en México, incluyendo a la empresa de la Sen. @XochitlGalvez. Exigimos respeto a la ley y que se priorice el bienestar del país por encima de… pic.twitter.com/t7cZszU4zZ — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) July 15, 2023

El exlegislador Manuel Clouthier cuestionó si el Presidente difundiría la misma información de las empresas de sus hijos y hermana. Otros más cuestionaron el uso de las instituciones del Estado para perseguir a una persona.

Yo quisiera saber si Lopitos @lopezobrador_ tiene los webos para compartirnos la misma info que divulgó de Xóchitl pero ahora de las empresas de sus hijos y de Felipa , además de su declaración fiscal personal de él y su Sra !! — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) July 15, 2023

***

Esto es una GRAVE alerta para la región. El mundo debe enterarse de lo que está ocurriendo en México. El presidente López Obrador ha comenzado una peligrosa campaña de persecución ante una de las principales candidatas de la oposición, Xochitl Gálvez. Utilizar el aparato del… — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 15, 2023

***

OJO: resulta que de los 1,472 millones que AMLO exhibió que han ganado las empresas ligadas a Xochitl Gálvez, 1,396 millones son ¡entre privados! No es $$$ del presupuesto.



Solo 76 millones (el 5%) son contratos públicos.



Esto es grave. @lopezobrador_ cometió un posible delito. pic.twitter.com/hi4IRYKcsO — Arturo Ángel (@arturoangel20) July 15, 2023

***

EL RÉGIMEN DEL DICTADOR PERSEGUIR A CUALQUIERA QUE SE LE OPONGA



Anuncia aspirante presidencial que denunciará al Mandatario Acusa Xóchitl (@XochitlGalvez ) a AMLO: 'viola el secreto fiscal'



Exhibió cifras de los contratos (sin datos) gubernamental obtenidos en licitaciones… pic.twitter.com/BZrKfU7hOm — José Díaz (@JJDiazMachuca) July 15, 2023

***

¿El secretario de @Hacienda_Mexico Rogelio Ramirez de la O @R_Ramirez_O autorizó al titular del @SATMX, la violación de los datos fiscales de @XochitlGalvez ? ¿Se fue por la libre el titular del SAT, Antonio Martinez Dagnino? Se lo preguntaré oficialmente y tendrá que responder. — Cecilia Soto uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@ceciliasotog) July 15, 2023

***

Por si algún iluso negaba que viene una elección de Estado, @lopezobrador_ confirma que él se pasa la ley por el arco del triunfo. Como en país bananero, el SAT violó la privacidad de quien aspira a la candidatura de oposición a la presidencia por satisfacer al jefe. Eso es grave — Jorge Suárez-Vélez (@jorgesuarezv) July 14, 2023

***

Dicen sus seguidores que "nos enojamos porque sacan los tratos sucios de Xochitl".

A ver entiendan, si estos son realmente sucios se debería hacer una denuncia y una carpeta de investigación. No exhibir a lo tonto, el señor busca un linchamiento, no justicia o ley. pic.twitter.com/x0yWOWmtGz — Piper (@PiperThread) July 15, 2023

¿Qué publicó AMLO sobre Xóchitl Gálvez?

Como informamos, el presidente López Obrador hizo pública a través de su cuenta de Twitter supuesta información de las empresas de la senadora y los montos que habría facturado en los últimos años por diferentes servicios prestados a diversas instituciones, tanto públicas como privadas.

Pese a la resolución del INE publicada anteayer para que López Obrador se abstenga de hablar de Xóchitl Gálvez y el proceso electoral de 2024, el Presidente de nuevo hizo mención de los presuntos contratos que las empresas de Xóchitl habrían obtenido en los sexenios anteriores que, según el mandatario, sumaban la cantidad de 1,400 millones de pesos. Según dijo, al no haber sido notificado aún por el INE, aún podía hablar del tema.

Previo a que la información fuera liberada en la cuenta particular del presidente, ya había anunciado en su conferencia de prensa de hoy 14 de julio, que haría pública la información antes de ser silenciado. El enlace que acompaña su mensaje redirige a un sitio de alojamiento de diversos documentos de PDF llamado pdfhost.io. El documento difundido por el presidente replica unas hojas de cálculo con información financiera de dos empresas, sin membrete, que habría obtenido a través del Sistema de Administración Tributaria. Este hecho sería violar el secreto fiscal, ya que expone las transacciones de empresas de particulares con instituciones públicas y privadas.