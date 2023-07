Restringen a ''corcholatas'' de Morena; esta es la condición para sus actos

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó ayer en un nuevo fallo sobre el asunto que las giras de las “corcholatas” sí son actos proselitistas, pero indicó que estas pueden continuar.

En sesión extraordinaria en cumplimiento a la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), la Comisión del INE volvió a analizar la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC), luego de que en una primera instancia desechara el recurso.

Así, los consejeros de esta Comisión en la sesión de ayer dictaron además medidas cautelares contra las giras de las “corcholatas”, determinando que eventos deberán ser en lugares pertenecientes Morena y tendrán que dirigirse sólo a la militancia y no emitir expresiones de índole electoral.

Precisaron que tanto los recorridos como asambleas informativas que encabecen los aspirantes morenistas a la coordinación de su partido “no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular”.

La autoridad electoral expuso que las asambleas que se realicen en cualquier entidad tendrán que realizarse en espacios cerrados o propios de Morena, ya sea en oficinas estatales o municipales, por lo que ahora las “corcholatas” también deberán entregar semanalmente al INE un calendario en el que informen cuáles serán sus actividades y recorridos.

Además, la resolución señala que los discursos de los aspirantes presidenciales de Morena y aliados —Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña— “no deberán contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de personas o fuerza política alguna”.

En otro asunto relacionado, recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a Sala Regional Especializada que analice nuevamente si existieron actos anticipados de campaña y vulneración al principio de imparcialidad por parte de las “corcholatas” morenistas.

Ayer, Claudia Sheinbaum afirmó que tiene el primer lugar en las encuestas y que le está yendo “requetebién” en sus recorridos y encuentros en el país.

Durante su gira por Los Mochis, Sinaloa, la aspirante presidencial de Morena dijo que para la próxima semana habrá logrado recorrer los 32 estados de la República.

Claudia Sheinbaum recordó que los recorridos son previos a la encuesta para definir la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

La comunidad indígena mayo-yoreme le entregó el bastón de mando; la exjefa del Gobierno capitalino afirmó que visualiza que en el futuro les va tocar fortalecer la salud pública, desde la prevención hasta la atención de enfermedades más graves en forma gratuita.

La aspirante a la candidatura presidencial de Morena también se burló del ex presidente Vicente Fox, y lo llamó mareado, por un tuit que publicó, en donde lamentó que no hubieran desaforado al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy, Fox subió un tuit, la verdad, ya así como que se mareó, la verdad, ya está medio mareado desde hace rato. Imagínense que en Twitter dice que debería de haber acabado con López Obrador, con el desafuero. Es que no se dan cuenta, no entienden que no entienden, que a López Obrador no está solo, lo defiende su pueblo, desde el desafuero”, dijo.—Latinus y El Universal