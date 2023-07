AMLO afirma que los libros de texto gratuito de la SEP no serán retirados

López Obrador afirma que no se retirarán libros de texto gratuito de la SEP. (Captura de pantalla).

MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no se retirarán los nuevos libros de texto gratuito de la SEP. Asimismo, indicó que no hay razón para embodegarlos, luego de la polémica de que los materiales educativos tienen errores. López Obrador advirtió que los libros de texto gratuito se van a distribuir en todas las escuelas del país.

Es importante señalar que esta controversia se generó luego de que en Guanajuato los retiraron de las escuelas mediante un amparo.

AMLO asegura que los nuevos libros de texto se van a distribuir pese a amparo

Pese a la polémica de que el material educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tienen errores, Andrés Manuel manifestó que "no hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos...", además de destacar que esta acción es inconcebible pues son "millones de ejemplares".

"No se van a retirar, ¿por qué? No hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos, imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir, se van a entregar y es un mensaje de atraso el querer embodegar un libro, ocultar los libros, es como enlatar una película", detalló el jefe del Poder Ejecutivo.

El mandatario también defendió los nuevos contenidos plasmados en los libros, los cuales han sido criticados por especialistas.

López Obrador consideró que los nuevos materiales de la SEP promueven la dimensión social, humanística y científica, que se había perdido durante el periodo neoliberal.

"Ya está en marcha el plan para mejorar los contenidos de los libros de texto, ya se elaboraron nuevos contenidos, participaron maestros, participaron, pedagogos, especialistas. Sin embargo, hay opositores", señaló el presidente.

Finalmente, Andrés Manuel, en su conferencia matutina, destacó que el actual gobierno federal "se ahorró sumas millonarias", esto debido a que "gobiernos pasados se le pagaban a intelectuales conservadores", como el director del grupo Nexos, Héctor Aguilar Camín, o a grandes grupos editoriales como la del diario El País.

¿Retiraron libros de la SEP de escuelas de Guanajuato?

Medios nacionales informaron que una remesa de libros de texto gratuito fue retirada de varias escuelas de primaria en León, Guanajuato, por mandato de un juzgado federal en un juicio de amparo que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia.

La SEG señaló que esos libros "son regresados al almacén regional hasta en tanto se completen las entregas por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se brinde la certeza legal en cuanto a la distribución".

No obstante, la dependencia no dio detalles sobre la acción legal que interpusieron los padres de familia por la violación a sus derechos fundamentales en el tema de educación. Aunque representantes de ellos han indicado que los padres denunciaron que los libros de texto supuestamente tienen errores y contenidos ideológicos.

