Restos hallados en finca de Lagos de Moreno no son de jóvenes desaparecidos: Alfaro

JALISCO .- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que los cuerpos carbonizados que fueron hallados en una finca el pasado 16 de agosto no corresponden con los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno desde el pasado 11 de agosto.

Este martes el gobernador de Jalisco, confirmó que las pruebas de ADN realizadas a restos carbonizados encontrados en una finca en Lagos de Moreno revelaron que no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos.

Además, el resto encontrado en un auto en Encarnación de Díaz tampoco pertenecen a los de los jóvenes desaparecidos.

''Ya hay elementos para decir que esas cuando menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás”, dijo.

Los padres de familia confirmaron que no se trata de los jóvenes desaparecidos, pues uno de los cuerpos tenía una placa en los huesos la cual no corresponde con los amigos que no han sido encontrados.

Detalló que la investigación de la desaparición de los jóvenes Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, aún no ha sido atraída por la Fiscalía General de la República,

“No creo que sea necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la fiscalía de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho”, aseguró.

En cuanto a los restos localizados ayer en otro predio ligado a la investigación, el gobernador señaló que están en proceso de identificación.

Desaparecen 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco

El sábado 12 de agosto, cinco jóvenes fueron reportados como desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Según las investigaciones, los jóvenes se reunieron antes de desaparecer en un lugar turístico conocido como el Mirador de la Santa Cruz. Ahí, la Policía Investigadora encontró restos de sangre y algunos cinchos, según el fiscal general del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz.

La Fiscalía de Jalisco detalló que localizaron dos vehículos de algunos de los cinco jóvenes reportados como desaparecidos.

El primer vehículo se encontró incendiado el domingo, un día después de que se reportó la desaparición, en la carretera que une a Lagos de Moreno con Encarnación de Díaz, a una hora de Aguascalientes.

El segundo fue localizado la madrugada de este miércoles después de un reporte en el que se dio cuenta de un auto incendiado.

En el interior, según el fiscal, encontraron lo que parecen ser restos humanos. Tanto el vehículo como lo que se halló en su interior está siendo verificado por el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Ambos vehículos fueron identificados por los familiares de los jóvenes desaparecidos con los datos oficiales de los autos.

Las fotografías y el video que circulan en redes sociales

La fiscal especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, informó que circulan en redes sociales un video y una fotografía en los que se observan a jóvenes con características similares a las de los cinco desaparecidos.