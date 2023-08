AMLO defiende reducción de operaciones en AICM

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió este jueves ante los cuestionamientos del sector aéreo reducir vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) para aumentar las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), su obra insignia.

“Está saturado el aeropuerto de la Ciudad (de México), son muchísimas operaciones, hay riesgos y queremos prevenir”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador se refirió al acuerdo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que el miércoles anunció que a partir de octubre se reducirá el tope de operaciones en el AICM de 52 a 43 por hora.

La AFAC ya había disminuido el año pasado de 61 a 52 el número de operaciones permitidas por hora en medio de los esfuerzos del Gobierno para impulsar al AIFA, obra prioritaria que López Obrador inauguró el 21 de marzo de 2022 al norte de la capital mexicana.

“Se tiene un buen aeropuerto, de los mejores aeropuertos del mundo, que es el Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero hasta hablé yo personalmente con los directivos de las líneas (aéreas). (Dijeron) 'sí, cómo no, ya vamos a poner un vuelo o dos o tres, ya va a haber', y pensaron que ya me habían engañado”, dijo el mandatario.

El AIFA, ubicado en el vecino Estado de México, ha recibido críticas por su lejanía con el centro de Ciudad de México y por la falta de opciones de transporte para llegar.

El aeropuerto solo transportó 912.415 pasajeros nacionales e internacionales en 2022, un 62 % por debajo de la meta de 2,4 millones de su Plan Maestro de Desarrollo.

AMLO critica a aerolíneas

En este contexto, López Obrador criticó a las aerolíneas por, supuestamente, no respetar la promesa que le hicieron de mover las operaciones del AICM al AIFA.

"Ya se había hecho un compromiso y no lo cumplieron, o sea, ya se les había propuesto y se había llegado al acuerdo de que iban a bajar el número de operaciones (en el AICM) y, en vez de bajarlas, las incrementaron”, indicó.

Líderes de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) han advertido a los medios de que la medida levantaría disputas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Pero López Obrador desestimó las advertencias y cuestionó que Washington no ha devuelto a México la Categoría 1 de seguridad aérea que perdió en mayo de 2021.

“Siguen sin darnos la Categoría 1 porque siempre nos chantajean. (Dicen) 'a ver: tienes que hacer esto porque si no, no te damos la Categoría 1'. Se quedaron en el almanaque, se quedaron en el tiempo en que había gobernantes peleles en México y que no se actuaba con independencia”, dijo.