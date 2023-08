Declaran saturado al AICM, otra vez, y reducen operaciones ¿Cómo afecta a los pasajeros?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) emitieron una resolución por la que se vuelve a declarar la saturación del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM), por lo que se ordena reducir de 52 a 42 operaciones de aterrizaje y despegue por hora.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reducción que se hizo el año pasado de 61 a 52 horarios de aterrizaje y despegue en el AICM "no ha disminuido la saturación en el aeropuerto", toda vez que las aerolíneas modificaron los modelos de aeronaves, con lo que el número de pasajeros aumentó de 46.2 a 52 millones.

Esto incrementó la problemática de la saturación, ya que el AICM no cuenta con el espacio ni los recursos para mantener operaciones seguras.

AICM rebasa el número máximo de pasajeros

Por lo tanto, de acuerdo con Estudio AICM que elaboró el Seneam se detectó que se rebasó el número máximo de pasajeros que pueden ser atendidos de manera óptima por hora en cada edificio terminal en más de 25 ocasiones este año, considerando el subsistema de documentación nacional de ambas terminales.

En la Terminal 1: se han presentado saturaciones en más de 350 ocasiones. Y en la Terminal 2: se han presentado saturaciones en más de 250 ocasiones.

Es por ello que, la nueva declaración de la saturación de los edificios terminales del AICM es en los horarios siguientes: Terminal 1: De las 05:00 a las 22:59 horas. Terminal 2: De las 06:00 a las 10:59 horas; de las 13:00 a las 19:59 horas; así como de las 21:00 a las 21:59 horas.

Ocupación de los horarios de aterrizaje y despegue

Por lo tanto, se instruye al Coordinador de Horarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez", a que lleve a cabo la determinación de la ocupación de los horarios de aterrizaje y despegue asignados a las aerolíneas, en términos de las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos en condiciones de saturación.

El Estudio del Seneam presentado el 22 de agosto de 2023 indica que el número máximo de operaciones óptimas que pueden ser atendidas por hora, tomando en consideración la configuración del aeropuerto, infraestructura, tiempos de ocupación de pista durante el despegue y aterrizaje para los diferentes tipos de aeronaves, intervalos de separación entre las aeronaves, restricciones en las calles de rodaje, así como la composición de la flota de las líneas aéreas es de 43 operaciones por hora.

"Este número de operaciones garantiza una separación adecuada entre aeronaves, tanto en el espacio aéreo, como en el campo aéreo, además de permitir se proporcione un mejor servicio a los usuarios", indica el DOF.

Poner en riesgo la seguridad nacional

Además, señala que la saturación en el campo aéreo, como la superación en la capacidad de los edificios terminales del AICM, constituyen amenazas al generarse actos que ponen en riesgo la seguridad nacional y operacional en la aviación, de conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Esta es la tercera vez que se declara saturado el AICM, ya que el 29 de septiembre de 2014, se publicó en el DOF la declaratoria de saturación en el campo aéreo del AICM de las 7:00 a las 22:59 horas. El 3 de marzo de 2022 se declaró una segunda saturación de los edificios terminales del AICM. Adicionalmente, el 2 de febrero de 2023, se estableció el cierre del AICM para las operaciones de carga, con excepción de los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre y cuando la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros.

El gobierno federal está intentando que las aerolíneas muden operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, el cual no ha logrado atraer a un gran número de pasajeros.

Reducir las operaciones en el AICM

Por su parte, la SICT informó que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad del público usuario y operacional del AICM se realizaron dos estudios especializados en materia de capacidad de niveles de servicios de los edificios terminales 1 y 2, así como de capacidad del espacio aéreo de ese aeropuerto. Como resultado de ambos análisis se determinó reducir de 52 a 42 las operaciones totales de aterrizajes y despegues que pueden ser atendidos en cada hora en ese aeropuerto. "Esta medida será temporal y se mantendrá en tanto prevalezcan las condiciones de saturación en el AICM, con lo que se garantizará el cumplimiento de los estándares internacionales de servicio y seguridad para los pasajeros", indicó la SICT.

¿Cómo afecta a los pasajeros la reducción de vuelos del AICM?

Según un hilo de "X" publicado por la cuenta Datos Aeronáuticos, esta reducción de vuelos es una pérdida importante de ingresos para el AICM. A continuación se presenta el hilo íntegro de la cuenta:

-Todos los aeropuertos cobran un impuesto llamado TUA (tarifa de uso aeroportuario) la cual se usa para invertir en cada uno de los aeropuertos y mantenerlos renovados y bonitos, además de seguros y eficientes, bueno el TUA del AICM no se usa para eso se usa para pagar el ex NAIM.

- Dado que ese impuesto no se ha usado en renovar y mantener mínimamente el AICM pues este literalmente se está cayendo a pedazos, repito, literalmente

-Bien, ese tema afecta al usuario, pero lo que más afecta es: LA CONECTIVIDAD Y EL PRECIO. al reducir operaciones se reducen inmediatamente las frecuencias, ejemplo si amx vuela 14 veces a GDL ahora solo podría volar 10 por ponerle un ejm, eso afecta en las opciones que tiene ud

-Usted quizá dira: bueno pues me voy en uno de esos 10 no pasa nada Lalo! Te pasas! Si, dos cosas habrán rutas que dejarían de existir y lo más importante de todo: "las aerolíneas no pierden dinero, usted es el que paga más"!!!

-Si una aerolínea gana 100 en una ruta rentable difícilmente aceptará ganar 80, no señor, la aerolínea seguirá ganando 100 o más (dependiendo sus metas) y usted y yo pagaremos más! Simple.

-Ahora usted quizá dirá pues vuelen de Santa Lucia. Si aunque me parece un buen aeropuerto (y lo he dicho varias veces) los aeropuertos no funcionan por decreto, funcionan por oferta y demanda. Así es, así ha Sido, así será

-Los aeropuertos se planean con mucho tiempo, se hacen estudios de todo tipo, en el caso de Lucia pues no se hizo así. Se requiere que se le invierta al aeropuerto que si se utiliza y es el AICM y que se haga un plan hacia adelante (independientemente del gobierno en turno)

-En resumen, al quitar frecuencias se limita la conectividad (negocios) y se incrementan los precios. Todos los aeropuertos del mundo estan buscando crecer, en México se está buscando como reducir las frecuencias. Es duro pero es lo que tenemos.